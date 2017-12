Čo by ste videli, ak by ste sa vyklonili z okna rakety

Kamerou GoPro nasnímali štart rakety z programu NASA, ktorý podporuje rozvoj nových vesmírnych technológií.

7. máj 2016 o 0:00 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/bDoh8zQDT38

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Na začiatku novembra minulý rok odštartovala z Nového Mexika šesť metrov vysoká raketa – niesla so sebou kapsulu Maraia. Cieľom misie bolo testovať aerodynamiku a stabilitu pri jej návrate do atmosféry. Všetko to zachytila kamera Go Pro, ktorú najčastejšie využívajú extrémni športovci pri natáčaní akčných scén.

Na videu sa s raketou dostanete do výšky 120 kilometrov nad Zem a dosiahnete rýchlosť šesť tisíc kilometrov za hodinu. Ak vám býva z rýchleho pohybu zle, dávajte si pozor. Na začiatku videa začne raketa veľmi rýchlo rotovať – je to stratégia, ktorú využívajú pri štarte niektoré rakety a satelity na kontrolovanie výšky.