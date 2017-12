Kozmonaut: Vesmír mi ukázal zraniteľnosť Zeme

Jediný rumunský kozmonaut DUMITRU PRUNAIRU strávil v roku 1981 osem dní na palube vesmírnej lode Sojuz 40 a na kozmickej stanici Saľut 6.

5. máj 2016 o 16:28 Dominik Holič

Deti zvyknú snívať, že keď vyrastú, budú astronauti. Túžili ste po vesmíre aj vy?

„Sníval som o lietaní. Nemyslel som si, že poletím do vesmíru ani ako chlapec, ani keď som dokončil školu. Život mi zmenila náhoda.“

Aká?

„Keď som ako mladý inžinier dokončil vojenskú službu, prišiel za nami veliteľ jednotky. Hľadal dobrovoľníkov na tréning pre let do vesmíru. Ja som sa prihlásil z viacerých dôvodov. Chcel som ísť do Bukurešti za manželkou, ktorá tam študovala. Sľúbili nám tiež komplexné lekárske vyšetrenie a presun do Bukurešti vo vojenskom lietadle. Prihlásil som sa a teraz tu sedím 35 rokov po mojom lete do vesmíru.“

Čo zažívate, keď opúšťate Zem?

„Keď sedíte vo vesmírnej lodi, všetko vyzerá ako v simulátore. Mal som pocit, že som na tréningu. Keď sme sa začali hýbať a zacítil som preťaženie a vibrácie vesmírnej lode, povedal som si, ojoj, naozaj ma čaká historický let do vesmíru.“

Čo sa deje po štarte?