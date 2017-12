Raketa Falcon 9 odštartovala

Spoločnosť SpaceX chce na obežnú dráhu Zeme vyniesť komunikačný satelit. V úspešný návrat nedúfa.

5. máj 2016 o 6:00 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/L0bMeDj76ig

CAPE CANAVERAL, BRATISLAVA. Raketa Falcon 9 sa opäť vydá na cestu k obežnej dráhe vo štvrtok ráno o 6:21. Aprílové úspešné pristátie si však tentokrát zrejme nezopakuje.

Raketa má vyniesť na vysokú obežnú dráhu japonský telekomunikačný satelit JCSAT-14. Práve pre cieľ misie sa však raketa zrejme nevráti späť v celku.

"Falcon 9 sa pokúsi o experimentálne pristátie na bezpilotnej lodi Of course I still love you," vyhlásila spoločnosť SpaceX podľa portálu SpaceFlight Insider. "Vzhľadom na to, že cieľom misie je vysoká obežná dráha, bude raketa podliehať extrémnym rýchlostiam a prehrievaniu, úspešné pristátie preto nie je pravdepodobné."