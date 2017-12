Aj väzni sú otrokmi sociálnych sietí. Neodolali selfies

Ako sa trestanec dostal k telefónu neprezradil. Je možné, že mu pomohol zamestnanec súdu.

3. máj 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Keď vás prevážajú zo súdneho vypočúvania späť do väzenia, kde si máte odpykať svoj trest, sociálne médiá sú zrejme to posledné, na čo si pomyslíte.

Shane Holbrook z Huntingtonu v Západnej Virgínii sa napriek negatívnym správam zo súdu cítil plný radosti. Samozrejme sa chcel podeliť s priateľmi na facebooku. Spolu s ostatnými väzňami si preto urobili niekoľko selfies.

Kométy a blesky

Telefón, ktorým urobil fotografie mu pred vstupom do väzenia odobrali pri osobnej prehliadke, ako sa k nemu dostal neprezradil. „Jednoducho sa to stalo... blesky udierajú do stromov, kométy padajú na zem, chlap vo väzení sa dostane k mobilnému telefónu. Proste to tak funguje,“ povedal Holbrook pre televízny kanál WSAZ.

Incident sa stal len pár dní po tom, čo Texas zakázal prístup svojim väzňom na Facebook a Twitter. Podobné zákazy majú aj štáty Maine a Severná Karolína.

Väzňom sa podarilo na sociálnu sieť uverejniť niekoľko fotografií. (zdroj: Shane Holbrook/Facebook edit: rza)

Obťažujú obete

Väzni sa na sociálne siete dostávajú buď cez nelegálne získané smartfóny alebo cez rodinu a priateľov. Často však nerobia také nevinné veci ako Holbrook a jeho spoluväzni.

"Cez účty na sociálnych sieťach trestanci predávajú veci cez internet, obťažujú obete a ich rodiny, alebo pokračujú v trestnej činnosti," povedal pre portál CNET hovorca trestného súdu v Texase James Clark.

Incident z Huntingtonu je stále vo vyšetrovaní, podľa slov Holbrooka je možné, že mu pomohol nejaký väzenský, súdny alebo policajný zamestnanec.

„Je mi ľúto, že to môže niekoho dostať do problémov. Viem, že ľudia majú svoje zamestnania a musia nakŕmiť svoju rodinu a ak na niekoho padne vina a stratí kvôli tomu prácu, budem sa chvíľu cítiť ako hlupák," povedal Holbrook pre CNET.