Zakladateľ Bitcoinu: Nechcem slávu, chcem byť sám

Po dlhoročných špekuláciách odhaľuje Satashi Nakamoto svoju pravú identitu.

2. máj 2016 o 14:41 Renáta Zelná

Muž prichádza na konferenciu Inside Bitcoin v New Yorku v apríli 2014. Tvorca softvéru na začiatku mája verejne odhalil svoju pravú identitu. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Zmenil si meno na Dorian Nakamoto. Vyštudovaný fyzik kedysi pracoval ako systémový inžinier na utajovaných vládnych projektoch a počítačový inžinier pre informačné spoločnosti. Pre toto všetko a pre jeho pravé meno – Satoshi Nakamoto – si médiá v roku 2014 mysleli, že objavili zakladateľa virtuálnej meny Bitcoin.

V skutočnosti išlo o 64-ročného Američana japonského pôvodu, ktorý si v Kalifornii užíval svoj dôchodok. O Bitcoine nepočul, až kým mu nevolali reportéri. V deň, kedy poprel tieto domnienky, sa po dlhom čase opäť ozval pravý Satoshi Nakamoto. „Nie som Dorian Nakamoto,“ napísal vtedy na svojom profile na stránke P2P Foundation.

Dnes navždy ukončil všetky špekulácie o svojej pravej identite – Satoshi Nakamoto je Austrálčan Craig Wright. Svoju identitu odhalil vo vlastnom blogovom príspevku a naraz pre televíziu BBC, týždenník The Economist a magazín GQ.

Tvrdenia o pravej totožnosti Satoshi Nakamota Wright pred médiami obhájil vďaka minciam a šifrovacím kľúčom, o ktorých je známe, že patria zakladateľovi Bitcoinu. Počas rozhovoru s BBC povedal, že sú to mince, ktoré sa použili v prvej bitcoinovej transakcii v roku 2009.

Počítače a teológia

Craig Steven Wright sa narodil v Austrálii. Na Padovskej univerzite v Brisbane vyštudoval počítačové vedy, z ktorých si neskôr urobil aj doktorát. Druhý doktorát si urobil v úplne inom odbore – teológii.

Po škole pracoval v niekoľkých firmách s informačnými technológiami, niektoré aj sám založil. Vo svojom profesijnom živote je Wright známy ako šikovný vedec a biznismen. O jeho najdôležitejšom titule ale nikto netušil.

Meno Nakamoto si vybral po japonskom filozofovi a obchodníkovi zo 17. storočia, ktorý presadzoval voľný obchod. Inšpiráciu pre Satoshi neprezradil. „Niektoré veci by mali zostať tajomstvom,“ prezradil Wright pre týždenník The Economist.

Pod rúškom tajomstva žije Wright už od roku 2008, kedy prvýkrát predstavil open-source softvér Bitcoin. Od roku 2009, kedy urobil prvú transakciu s virtuálnou menou, sa ľudia snažili dopátrať jeho pravého mena.

„Ak sa podpíšem ako Craig Wright, nie je to to isté, ako keď sa podpíšem ako Craig Wright, Satoshi,“ napísal v blogovom príspevku, v ktorom podrobne opisuje svoje zapojenie do Bitcoinu a ktorý vyšiel ešte pred odhalením vo veľkých médiách.

Nestojí o slávu

Z jeho slov v blogu je zrejmá ľútosť, že ho neuznali za stvoriteľa virtuálnej meny, avšak ako ďalej píše, zmieril sa s tým. Svoju totožnosť sa rozhodol odhaliť, aby ukončil dlhoročné špekulácie, ktoré obťažovali nielen jeho blízkych, ale aj úplne cudzích ľudí, ako Doriana Nakamoto.

V spojení s bitcoinom sa o ňom hovorilo už minulý rok v auguste. Koncom roka ho portály Wired a Gizmodo na základe analýzy získaných emailových archívov, prepisov správ a zmazaných blogových príspevkov nazvali kandidátom číslo jedna na zakladateľa Bitcoinu.

„Naozaj nechcem byť verejnou tvárou čohokoľvek,“ povedal pre BBC. „Chcem pracovať, chcem robiť naďalej to, čo chcem robiť. Nechcem peniaze. Nechcem slávu. Nechcem obdiv. Ja len chcem byť sám.“