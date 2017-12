FBI bude prehľadávať počítače na diaľku, možno aj v cudzine

Fyzické zásahy už nebudú jedinou cestou k legálnemu zabaveniu dát. FBI to bude môcť robiť na diaľku.

2. máj 2016 o 9:28 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak pri vyšetrovaní zločinov treba nahliadnuť do počítačov útočníkov a obetí, nemusí to hneď znamenať, že zásahová jednotka vyrazí dvere na dome či kancelárii, aby zabavila počítače pre preverenie ich obsahu. Aspoň nie v USA.

Najvyšší súd v krajine podľa BBC schválil nové pravidlá, ktoré dávajú Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) nové právomoci. Ak získa povolenie na prehliadku, svoju prácu môže uskutočniť na diaľku. Nepozorovane sa nabúrajú do počítačových systémov, aby získali prístup k potrebným dátam.

Virtuálny zásah však vnáša do doterajšej rutiny kopu nejasností. FBI môže vykonávať svoje aktivity aj mimo územia USA. Potrebuje na to špeciálne povolenia a musí spolupracovať s políciou daného štátu. Kým fyzické umiestnenie počítačov dáva jasný prehľad o tom, kto na priebeh akcie dozerá, v internete je to iné.

Prostredníctvom VPN sietí, smerovaní a tunelov a najrôznejších technológií sa počítače môžu navonok javiť svojou prítomnosťou na úplne inom území, v akom v skutočnosti sú. Google a niektoré popredné technologické spoločnosti preto vyslovujú obavy, že FBI sa bude môcť držať pravidiel, ktoré nie sú podložené potrebnými právomocami.

Nie je vylúčené, že podobné taktiky pri svojej práci vládne agentúry využívajú skryte už dnes - bez toho, aby sa výstupy dostávali do súdnych konaní. Legalizácia postupu však prináša prvky, ktoré môžu zasahovať do suverenity iných krajín. Ide totiž o hackerský prienik, ako každý iný – tentokrát s odobrením štátu.

Hoci legislatíva sa zameriava na pôsobenie organizácii na domácej pôde USA, podľa kritikov nie je napísaná tak, aby sa zámer s novými pravidlami kryl. Do platnosti vstúpia od decembra, akonáhle prejdú Kongresom.