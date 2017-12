Vojna a výbuchy: Predpovedajú možné konce sveta

Vedci predstavili najväčšie hrozby súčasnosti. Niektoré z nich ešte ani nepoznáme.

30. apr 2016 o 0:00 Karolína Klinková

Za niektoré si budeme môcť sami, za iné bude niesť zodpovednosť príroda. Všetky z nich však spájajú dve skutočnosti - ich sila by dokázala vyhubiť 10 percent svetovej populácie a hrozia nám v období najbližších piatich rokov.

Zoznam najnebezpečnejších, ale aj napravdepodobnejších rizík, ktoré hrozia našej civilizácii nazvali jeho autori Global Catastrophic Risks 2016. Novú správu poskytla skupina vedcov oxfordského Global Priorities Project.

1. Zmena klímy

Autori správy prízvukujú, že sa len ťažko dá hovoriť o presnom momente, kedy dosiahne globálne otepľovanie taký rozmer, že o ňom bude hovoriť ako o jednej z globálnych katastrof. Tvrdia však, že sme k tomuto bodu nikdy neboli bližšie ako teraz.

Topenie ľadovcov či permafrostu je len začiatkom. Čaká nás ešte vymieranie živočíšnych druhov, riziká pri bezpečnosti potravín a nárast teplôt a vlhkosti vzduchu, ktoré znemožnia napríklad pestovanie plodín.

Riziko stúpa pri každom navýšení množstva skleníkových plynov v atmosfére. Autori tak svetu odporúčajú zaviesť takzvanú uhlíkovú daň a dodržiavať dohody, o ktorých sa hovorilo na decembrovej klimatickej konferencii v Paríži.

video //www.youtube.com/embed/McRYTC56DC4

2. Jadrová vojna

Pri hodnotení toho, aký dopad by mohol spôsobiť jadrový konflikt, nie sú autori celkom jednoznační. “Miera škody, ktorú by spôsobila jadrová vojna závisí od miery samotnej vojny,” píšu v správe.

Dôsledky, ktoré by priniesla, nech už by boli akokoľvek veľké, sa však delia na dve skupiny. Prvú tvoria napríklad výbuchy, požiare, či radiácia - straty na životoch dokážu priniesť všetky z nich.

Druhú kategóriu škôd tvoria všetky dôsledky takzvanej nukleárnej zimy.V atmosfére by sa nachádzalo toľko dymu, prachu a popola, že by spôsobili pokles množstva slnečného svetla, pokles teploty až o osem stupňov Celzia a riziká pre poľnohospodárstvo. Svet by tak mohol ovládnuť hladomor.

Najjednoduchší spôsob, ako tomuto scenáru zabrániť, je znížiť počet jadrových zbraní a posilniť medzinárodné vzťahy.

3. Prirodzená pandémia

Už sa to stalo - a niekoľkokrát. Mor, kiahne, španielska chrípka, HIV.

V súčasnosti však najväčšiu hrozbu predstavuje vtáčia chrípka. Aby sme ochorenie, ktoré spôsobuje vírus chrípky typu A (H5N1) mohli začať nazývať pandemickým, musel by sa začať ľahko šíriť medzi ľuďmi. Zatiaľ sa to nedeje. V tejto chvíli sú tými, čo vírus prenášajú, hlavne vtáky - väčšinou divé, ale aj hydina, ktorú sami chováme.

Autori tvrdia, že k tomu, aby pandémia prepukla, dopomáhame globalizáciou a zvýšenou interakciou medzi ľuďmi a zvieratami.

Zabrániť by jej v prvom rade mohla zabrániť zvýšená pozornosť farmaceutických firiem, vyvíjanie vakcín a liekov, ich distribúcia do poškodených oblastí a zvýšená hygiéna.

4. Exogénne riziká

Hrozby, ktoré existujú nezávisle od ľudskej aktivity - supersopky, kométy aj asteroidy. Kedy presne sa môžu naozaj objaviť, sa celkom nedá predpovedať - spoliehať sa môžeme iba na dáta z minulosti a pozorovanie prírody.

Výbuch supervulkánu aj pád asteroidu na našu planétu by zabíjali okamžite. Obe katastrofy by však ľudstvo poškodili aj vo väčšom meradle - prikryli by zem popolom, ovplyvnili poľnohospodárstvo a spôsobili hladomor.

Zamedziť výbuchu supersopky v súčasnosti nedokážeme - autori správy tak odporúčajú posilniť výskum tejto témy. V prípade asteroidov a komét by prospelo venovať sa detekcii týchto telies. Výskum by mohol dopomôcť aj k tomu, aby sme sa ich dráhy naučili odkloniť, ale aj vynájsť možnosti, ako zabezpečiť prežitie ľudí v prípade dopadu asteroidu na planétu.

video //www.youtube.com/embed/bU1QPtOZQZU

5. Nové technológie

Vedci spomínajú tri najväčšie hrozby, ktoré súvisia s novými technológiami: vykonštruovaná pandémia, umelá inteligencia a geoinžinierstvo.

Vykonštruovaná pandémia by sa mohla spustiť vyvinutím umelých patogénov, ktoré by sa dokázali rozšíriť hoci aj náhodným únikom z laboratória, a ďalej sa šírili by sa prirodzene.

Umelá inteligencia zas predstavuje hrozbu automatizovania aj tých odnoží ľudských činností, ktoré vyžadujú ľudský faktor, a ktoré bez neho jednoducho nemôžu fungovať.

Bojovať proti týmto hrozbám možno nasledovne. Umelej pandémii ľudstvo zabráni, ak bude pracovať na rozvíjaní biotechnológií, rovnako ako pestovať kultúru bezpečnosti v príslušných oblastiach výskumu.

Mohol by pomôcť aj v prípade rozvoja umelej inteligencie či geoinžinierstva - autori správy považujú za kľúčové včas si uvedomiť presné prínosy a presné riziká, ktoré by obe oblasti ľudstvu priniesli.

video //www.youtube.com/embed/53YLZBSS0cc

6. Hrozby, o ktorých zatiaľ nevieme

Vedci priznávajú, že riziká, ktorým sa v správe venovali najviac, rozhodne nie sú všetkými, ktoré nás ohrozujú.

Ešte pred pár desiatkami rokov by si človek predošlých päť bodov ani nedokázal predstaviť. Dnes o nich rozmýšľame ako o najväčších hrozbách súčasnosti.

Presne preto pridali autori správy do svojho zoznamu aj poslednú zmienku - o tom, čo si zas nevieme predstaviť dnes.