Dominancia a mnohoženstvo. Prečo majú muži hrubý hlas

V evolúcii mužského hlasu zrejme nehrala rolu príťažlivosť pre samičku, ale súboj samcov.

28. apr 2016 o 17:19 Renáta Zelná

BRATISALAVA. Keď prehovorí, počujete hlboký mužný hlas, je zdravý, atraktívny, má silnú imunitu a v ostatných mužoch vzbudzuje rešpekt. Takto by mohol znieť opis muža, ktorý by určite vzbudil pozornosť nejednej ženy.

Má to však jednu chybu, tento dokonalý muž je zrejme sukničkár.

Naznačuje to nová štúdia uverejnená v žurnále Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ktorá spája hĺbku hlasu samcov so sexuálnymi preferenciami a vnímanou dominanciou a atraktivitou.

Viac žien

Takmer u každého živočíšneho druhu nájdeme medzi samcami a samicami nejaké rozdiely – vo farbe, veľkosti či v hlase. Práve na hlas sa zamerali vedci z Pennsylvánskej štátnej univerzity a zozbierali viac ako 1700 nahrávok zvukov opíc z Ázie, z Afriky a z Ameriky, ľudoopov a ľudí.

Ich analýzou zistili, že najväčšie rozdiely v hĺbke hlasov medzi samcami a samicami sú u polygýnnych druhov, teda takých, kde sa samček pári s viacerými samičkami. Zvláštnosťou je, že najväčší rozdiel medzi hĺbkou hlasu zaznamenali vedci práve u ľudí.