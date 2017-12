Londýn pustí do ulíc autá bez šoférov

Briti sa chystajú na test autonómnych áut na svojich cestách. Tentokrát mimo cvičiska, priamo v uliciach Londýna.

28. apr 2016 o 13:21 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Sto rodín z Londýna bude mať novú prácu i zábavu. Automobilka Volvo hľadá záujemcov, ktorí by radi na miestnych cestách v živej prevádzke testovali schopnosti a zručnosti autopilota.

Pred časom firma ohlásila podobný projekt v Číne, teraz chce skúšať aj v Európe. Autá budú jazdiť autonómne s využitím senzorov, algoritmov a máp, vodiči však budú musieť striehnuť za volantom, aby naplnili pravidlá určené legislatívou. Očakáva sa od nich, že prevezmú bremeno riadenia vo chvíľach, ktoré by mohli viesť k nepríjemným kolíziám.

S testami začnú v budúcom roku, do dvoch rokov by mali byť v plnej prevádzke. Pre Britov to bude nová skúsenosť. Doposiaľ roboautá jazdili iba na vymedzených úsekoch, mimo verejnej premávky. Takéto cvičiská existujú v Bristole a Milton Keynese.

Štatistiky podľa magazínu Mashable hovoria o tom, že deväť z desiatich dopravných nehôd zaviní zlyhanie človeka za volantom. S technológiami, ktoré sa neunavia a dokážu komunikovať s múdrymi dopravnými systémami a vozidlami na cestách vo svojej blízkosti by mohla byť doprava bezpečnejšia.

Briti pripravujú novú legislatívu, ktorá počíta s úplným uvoľnením autonómnej prevádzky vozidiel do roku 2020. Dovtedy už nebude potrebné, aby človek nad počítačom bdel.

Google predviedol, že technológie sú zručné a bezpečné, musia byť len vytrénované na mieste, kde budú vozidlá skutočne jazdiť. I preto firma skúša nové teritóriá, aby algoritmy upravila pre nové klimatické podmienky a špecifiká ciest.