Celebrity na internete? Zastúpia ich chatboty

Chcete sa porozprávať s Beethovenom? Cez internet to bude čoskoro možné a to aj bez cestovania časom.

28. apr 2016 o 9:33 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Nový prezidentský kanditát, úspešná herečka z telenovely alebo svetoznámy maliar. Ak používate Facebook Messenger, čoskoro sa budete môcť do sýtosti porozprávať so všetkými svojimi idolmi, aj tými ktorí už stáročia nie sú medzi nami.

Nie, nejde o žiadnu špiritistickú seansu, ale technologické posedenie v priamom kontakte s chatbotom. Hoci ide iba o softvér, ktorý má rozsiahlu databázu nacvičených odpovedí, mali by ste mať pocit, akoby ste sa rozprávali so živým človekom.

Taký je plán vývojárov firmy Facebook, ktorí len pred nedávnom v hrubých črtách hovorili o svojej novej technológii chatbotov. Teraz prinášajú konkrétne koncepty, ktoré by radi uviedli do praxe. Je prirodzené, že nás sociálne siete spájajú a neraz vzniká puto i tam, kde sa ľudia nikdy navzájom nestretli a nevideli.

V prípade celebrít a známych osobností to môže byť o to pútavejšie. Chatboty by podľa magazínu Business Insider mohli vytvárať osobné používateľské skúsenosti, ktoré by formovali nové sociálne interakcie. Facebook technológiu otvoril vývojárom a chce, aby ju začali intenzívne využívať.

Bezpečnostní analytici ale upozorňujú na to, že doriešiť bude treba aj ochranu technológie pred zneužitím. Kým Facebook hovorí o tom, ako vám virtuálny predajca pomôže pri výbere tovaru a jeho objednávaní, analytici hovoria o hackeroch. Získajú nový kanál pre to, aby od vás vylákali číslo kreditky, mená, heslá a digitálne identity.