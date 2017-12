Sojuz úspešne odštartoval z nového ruského kozmodrómu

Nový kozmodróm má zaistiť Rusku, aby nebolo úplne odkázané na využívanie Bajkonuru v Kazachstane.

28. apr 2016 o 6:18 TASR

MOSKVA. Centrum riadenia letov na ruskom kozmodróme Vostočnyj vo štvrtok úspešne nadviazalo spojenie so všetkými troma družicami, ktoré do vesmíru vyniesla nosná raketa Sojuz-2.1a. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ruskú vesmírnu agentúru Roskosmos.

Bezposádková raketa Sojuz vo štvrtok o 3.01 h SELČ úspešne odštartovala z nového ruského kozmodrómu ležiaceho v Amurskej oblasti pri čínskych hraniciach.

Raketa vystúpila do vesmíru a dostala sa na stanovenú obežnú dráhu. Prvý stupeň rakety po oddelení spadol do Amurskej oblasti a druhý stupeň na územie Jakutska. Ďalšie fragmenty by sa mali spadnúť do vôd Tichého oceánu, dodala TASS.

Prerušený štart

Štart rakety Sojuz-2.1a nesúcej na obežnú dráhu Zeme tri družice - Lomonosov, Aist-2D a SamSat-218 - sa mal pôvodne uskutočniť už o deň skôr.

Pre technickú poruchu ho však museli odložiť, a to len 90 sekúnd pred plánovaným termínom vypustenia.

Odloženie štartu rakety znepokojilo aj samotného ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý pricestoval na Vostočnyj, aby túto, podľa slov ruských médií historickú, udalosť sledoval.

Svetový líder

Po neúspešnom štarte nariadil Putin zvýšenie úrovne ruského vesmírneho programu. Zdôraznil však, že napriek istým problematickým stránkam je Rusko stále svetovým lídrom v mnohých aspektoch vesmírnych technológií, napríklad v počte štartov rakiet.

Porucha, ktorá znemožnila stredajší štart, sa podľa Putinových slov týkala rakety a nie odpaľovacieho zariadenia.

Nový kozmodróm Vostočnyj má zaistiť Rusku, aby nebolo úplne odkázané na využívanie Bajkonuru, ležiaceho na území susedného Kazachstanu. Vostočnyj má byť prvou civilnou základňou na odpaľovanie rakiet na území Ruskej federácie.

Rozvoj ruského vesmírneho programu je kľúčovou súčasťou Putinovho plánu na obnovenie vojenskej a technologickej dominancie Ruska po úpadku v postsovietskom období.