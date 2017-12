Vedci sa sporia, ako si najlepšie sušiť ruky

Tryskový sušič šíri príliš veľa baktérií, zistili vedci. Jeho výrobca sa bráni.

26. apr 2016 o 0:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Na sušiči rúk záleží a je medzi nimi veľký rozdiel, tvrdia vedci z Westminsterskej univerzity, ktorí sa rozhodli porovnať, koľko baktérií sa vypúšťa do vzduchu pri rôznych spôsoboch sušenia. Za takýto výskum by sa hanbil aj študent, odkázal vedcom Toby Saville, mikrobiológ zo spoločnosti Dyson.

Výskum totiž ukázal, že tryskový sušič tejto spoločnosti šíri až 1300-krát viac baktérií ako klasická papierová utierka. V porovnaní s klasickým sušičom s teplým vzduchom vypúšťa Dyson 60-krát viac baktérií.

Mali by zvažovať výber

Sušič Dyson, ktorý „vystreľuje“ vzduch rýchlosťou takmer 700 kilometrov za hodinu, šíri baktérie do vzdialenosti troch metrov, klasický len 75 centimetrov. Pri papierových vreckovkách je to podľa vedcov 25 centimetrov.

„Výsledky naznačujú, že v prostredí, kde sú obavy o hygienu a šírenie infekcií, napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo vo fabrikách na potraviny, by mali veľmi zvažovať voľbu sušiča,“ píšu Patrick Klimmit a Keith Redway, autori štúdie, ktorú uverejnili v magazíne Journal of Applied Microbiology.

Klimmit a Redway sušiče porovnávali tak, že namočili ruky v rukaviciach do tekutiny s baktériami, trikrát si ich otriasli a potom ich sušili.

Firma Dyson sa bráni, že takýto postup nemôže zhodnotiť skutočnú realitu. „Sušenie nie je o tom, aby sme sa zbavili baktérií, na to sa ruky umývajú. Sušiče sú na následné osušenie,“ cituje Savilla portál The Verge. "Ak by takéto chyby urobil študent, sklamal by vás."

Spoločný nepriateľ

Saville tiež pre médiá pripomenul Redwayovu minulosť. Robil totiž aj niekoľko štúdií, ktoré si objednala európska organizácia združujúca výrobcov papierových vreckoviek.

Vedci aj mikrobiológ z Dysonu sa však zhodli na tom, že najhorším riešením sú v skutočnosti sušiče s teplým vzduchom.

Pre svoje teplo môžu byť totiž aj ony samotné domovom baktérií, zároveň sušenie trvá dlhšie a mnoho ľudí to vzdá bez toho, aby si ruky usušili.

