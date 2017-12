Žiadny firewall, len 10-dolárové switche. Hackeri nabúrali bangladéšskú banku

Dôležitá finančná inštitúcia zanedbala bezpečnosť, prišla o balík štátnych peňazí.

25. apr 2016 o 13:13 Milan Gigel

DHAKA, BRATISLAVA. Keď sa hackeri nabúrajú do významnej štátnej inštitúcie, nemusí to znamenať, že využili najnovšie taktiky pre prekonanie bezpečnostných bariér. Poukazuje na to nedávny prípad, keď hackeri z centrálnej banky Bangladéša cez zúčtovací systém SWIFT ukradli takmer milión dolárov.

Cestu im otvorila zastaralá a nedbalá infraštruktúra. Banka podľa agentúry Reuters nepoužívala ani firewall, ktorý by ju chránil pred prístupom z internetu, ani aktívne sieťové prvky, ktoré by dohliadali na tok dát v internej sieti.

Centrálna banka používala obyčajnú lokálnu sieť s prepínačmi pre domácnosti a malé kancelárie s desať dolárovou cenovkou. Hackeri preto prenikli do siete, kde vstúpili do komunikácie. Získali prístupovú identitu k SWIFT systému a uskutočnili platby.

Pritom by banke stačili len základné bezpečnostné opatrenia a hackeri by zostali vymknutí pred bránami dôležitého bankového domu.

Primitívny hardvér sťažuje aj prácu vyšetrovateľom, ktorí sa snažia krádež objasniť a nájsť hackerov, ktorí škodu spôsobili. Keďže zariadenia neviedli žiadne záznamy o prevádzke, je takmer nemožné vystopovať, čo sa vlastne stalo.

Zúčtovací SWIFT systém má centrálu v Bruseli, k prípadu sa doposiaľ nevyjadril. Rovnakú ak nie väčšiu vinu nesie banka Bangladéša, ktorá podcenila bezpečnostné riziká. Je to, akoby ste pri otvorenom okne nahlas diktovali na zákaznícku linku prihlasovacie údaje a ktosi vás počul. Potom už stačí len siahnuť na telefón ktorý ste položili na parapet a nik nemôže zneužitiu identity zabrániť.

Peniaze hackeri vybrali z Federal Reserve Bank of New York, rozoslali ich na účty vo Filipínach a na Srí Lanke. Niektoré prevody sa podarilo zastaviť, veľa peňazí však zmizlo.