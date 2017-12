Google má nový inkubátor nápadov, dáva zamestnancom voľnosť

Kto má dobrý nápad, nech si za ním ide s našim zázemím a podporou. To je nová stratégia Google pre rozvoj.

25. apr 2016 o 11:24 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Area 120 a má to byť inkubátor nových technológií. Google má novú stratégiu pre podporu projektov, ktoré by mohli uspieť na spotrebiteľskom trhu bez ohľadu na to, či ladia so stratégiou spoločnosti alebo nie.

Nová výzva sa týka zamestnancov a tímov, ktoré majú ambície pracovať na novátorských myšlienkach v plnom nasadení. Google nádejným projektom poskytne zázemie a kapitálovú investíciu, ktorá môže byť zárodkom vzniku veľkej spoločnosti.

Programátori, vývojári, dizajnéri a radoví zamestnanci firmy si tak môžu podľa magazínu Business Insider na plný úväzok naplniť svoje sny bez toho, aby opustili materskú spoločnosť. Začnú pracovať na svojich projektoch s tým, že Google bude ich rovnocenným partnerom. Pomôže im rásť za to, že bude mať v nových firmách svoj podiel.

Vďaka tejto stratégii môžu vniknúť projekty, na ktoré by inak nebol čas. Myšlienka podporovať zamestnancov v ich vlastných projektoch nie je nová. Google dlhodobo presadzuje zásadu, v rámci ktorej môže každý venovať pätinu svojho času projektom, ktoré priamo nesúvisia s jeho poslaním v spoločnosti.

Posledné roky ukazujú, že obrovské úspechy vo svete technológií stoja na drobných myšlienkach, kde prístup, móda a publicita ťahajú projekty na výslnie viac ako ich technologická podstata. Projekty, ktoré vznikli v malých startupoch by nikdy v réžii veľkých firiem podobný úspech nedosiahli.