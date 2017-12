Test: Poskladajte si vlastnú myš s Roccat Nyth

Je ľahká, rýchla, maximálne presná a rozloženie tlačidiel si môžete upraviť podľa svojich predstáv.

23. apr 2016 o 0:00 Matúš Paculík

Roccat Nyth Páči sa nám: ergonómia, dizajn, vymeniteľné tlačidlá Nepáči sa nám: zložitý softvér, cena Hodnotenie: 9,0 Cena: 129 eur

Čo si predstavíte pod pojmom počítačová myš? Príslušenstvo vybavené dvomi tlačidlami a jedným otočným kolieskom. V tomto stave je možno najrozšírenejšie, ale vo svete hráčov počítačových hier môžete nájsť aj netradičné a zaujímavé riešenia.

Ergonómia podľa potreby

Roccat Nyth nie je bežná myš, určená je pre hráčov počítačových hier, ktorí od svojho herného príslušenstva vyžadujú špičkový výkon a nadštandardné možnosti úprav.

Nemáme tým na mysli len softvérovú úpravu funkcií tlačidiel - svojej novej myši môžete upraviť aj vzhľad a úplne preskupiť a zmeniť doplnkové tlačidlá na jej ľavej strane.

Pravá strana myši môže mať dve veľkosti, stačí len jednoducho odobrať bočnú časť a nahradiť ju jej väčšou verziou, ktorú nájdete v balení. Výrobca tak vyhovel obidvom skupinám hráčov.

Je jedno, či preferujete uchopenie myši prstami, alebo celou dlaňou. Roccat Nyth sadne perfektne aj do väčšej dlane a ak náhodou zmeníte svoj názor, výmena bočnej časti je otázkou niekoľkých sekúnd.

Bočné tlačidlá aj z 3D tlačiarne

Na ľavej strane myši výrobca umiestnil tri rady doplnkových tlačidiel, ktoré využijú hlavne hráči rôznych online a strategických hier. Každému jednému tlačidlu môžete v systéme alebo hre priradiť špecifickú funkciu, to sme mohli vidieť už pri viacerých myšiach.

Roccat Nyth ale umožňuje jednoduché vybratie každého jedného tlačidla. Na ľavej strane myši tak nakoniec nemusíte mať žiadne, alebo ich tam môžete mať až dvanásť.

Už v základnej výbave nájdete pri myši hrubú plastovú krabicu, v ktorej sú tri ďalšie sady tlačidiel. Nie sú ale rovnaké a tak z dvanástich malých môžete mať zrazu tlačidiel šesť, alebo len tri.

Navyše tu celá zábava nekončí, hlavne ak máte k dispozícii 3D tlačiareň. Ďalšie tlačidlá si totiž môžete sami vytlačiť, všetky potrebné súbory nájdete na stránke výrobcu.

Na zakúpenie p onúka tiež doplnkové série tlačidiel v rôznych tvaroch a deviatich farebných verziách. Cena za jeden balík tlačidiel je necelých 15 eur.

S prémiovým pocitom

Roccat Nyth vyzerá krásne a je aj dobre spracovaná. Výrobca použil kvalitné plasty v dvoch farebných verziách a so zaujímavou povrchovou úpravou, ktorá ale môže byť pre niekoho až nezvyčajne hladká.

Jednotlivé časti k sebe presne pasujú, nikde nenájdete zbytočnú medzeru alebo zle spracovanú časť. Pri myši za skoro 130 eur ale ani nič iné nečakáme, jej pridaná hodnota musí byť aj v kvalitnej konštrukcii.

Na myši sú dve podsvietené časti – logo na jej vrchu a tenký pásik na zadnej časti. Farebné zladenie je len na vašej fantázii, rovnako aj úprava svetelných efektov. Pre niekoho zbytočnosť, pre iných príležitosť, ako si myš farebne zladiť s klávesnicou.

Hry sú zážitkom

Technické parametre myši sú vynikajúce. Výrobca ju vybavil špeciálnym laserovým senzorom s rozlíšením 12 000 DPI a svoju polohu dokáže v systéme aktualizovať každú jednu milisekundu.

Myš dokonca dokáže eliminovať nechcené pohnutie kurzorom pri kliknutí tlačidla a môžete si nastaviť vzdialenosť od podložky, pri ktorej má ignorovať presúvanie myši (vhodné hlavne pre akčné hry).

Všetko má na starosti špeciálny 32-bitový ARM čip, ktorý výrobca doplnil o pamäť uloženú priamo v myši. Možnosti sú skutočne obrovské a napríklad fungovanie senzora si môžete upravovať v krokoch už po 1 DPI.

Počas mesačného používania sme nenarazili na hru, ktorá by predstavovala pre Roccat Nyth problém. Či už to bol nový Fallout, The Division, alebo legendárne Diablo 3. Výrobca síce myš označuje ako primárne vhodnú pre MMO hry, ale využitie toľkých tlačidiel sme našli aj v mnohých ďalších hrách.

Softvér, v ktorom sa stratíte

Zabudnite na jednoduché nastavenia myši, ako ich poznáte zo systému Windows. Aplikácia Roccat Swarm vás hneď pri prvom zoznámení zahltí obrovským množstvom funkcií a nastavení, s ktorými sa budete musieť poriadne zoznámiť.

K dispozícii máte na myši celkovo šestnásť tlačidiel a otočné koliesko, navyše vďaka špeciálnemu funkčnému tlačidlu môžete každému z horných tlačidiel priradiť druhú funkciu, ktorá sa aktivuje pri ich súčasnom stlačení.

Je len na vás, či si budete pohodlne ovládať hlasitosť, spustíte konkrétnu aplikáciu, makro, upravíte DPI, alebo aktivujete vlastný profil. Pri hraní akčných hier sa nám páčila funkcia na dočasné zníženie DPI, čo využijete napríklad pri ostreľovacích zbraniach.

Aplikáciu pre jej široké možnosti chválime, no zároveň upozorňujeme na jej zložitosť. Ak bude Roccat Nyth vaša prvá skutočná herná myš, pripravte sa na dlhé skúšanie funkcií a možností. Len tak ju dokážete využiť naplno.

Kupujeme alebo nie? Počas mesiaca sme s Roccat Nyth strávili desiatky hodín v mnohých hrách. Vyhovovala nám jej malá hmotnosť, ergonómia a úpravy bočných tlačidiel. Záleží ale len na vás, či dokážete využiť všetky doplnkové funkcie a tlačidlá.

Netradičné počítačové myši

História zaujímavých počítačových myší je bohatá, od ergonomických katastrof až po herné špeciály, ktoré vám zatriasli s rukou.

Logitech iFeel Mouse

Na pohľad klasická myš, ktorá ale v sebe skrýva malý vibračný motorček. Využitie tejto technológie bolo závislé na podpore nielen zo strany výrobcu myši, ale aj od vývojárov aplikácií a hier.

Základný kameň neúspechu je teda jasný - malé využitie pri práci s počítačom. Firma Immersion síce ponúkla Logitechu všetky potrebné veci, no výsledok bol hlavne pri práci v systéme slabý. Odozva pri prechode kurzorom nad tlačidlami a ikonami nadchla len na chvíľu a zoznam podporovaných hier bol malý. Na druhú stranu, hranie prvého Serious Sam sa nám s touto myšou veľmi páčilo.

ThermalTake BLACK Element CYCLONE

Potia sa vám pri hraní často ruky? ThermalTake v roku 2012 vymyslel prvú hernú myš s odoberateľným ventilátorom, ktorý na vašu ruku fúka vzduch. Papierovo zaujímavý nápad, ktorý sa našťastie neskončil predajnými úspechmi.

Problémov je totiž hneď niekoľko a medzi ten najhlavnejší patrí potenie dlane a nie vrchnej časti ruky. Navyše ventilátor bol dosť hlučný a neustále ofukovanie studeným vzduchom rukám skôr škodilo ako pomáhalo.

Zalman FPSGun FG1000

Čo sa stane, keď sa k hernej myši dostane firma zaoberajúca sa výrobou chladičov a počítačových zdrojov? Zalman sa pokúsil osloviť hráčov akčných hier a ponúkol netradičný dizajn s netradičnou ergonómiou.

Zariadenie na prvý pohľad pripomína topánku, drží sa úplne odlišne ako klasická myš a používa sa katastrofálne. S myšou ste sa museli poriadnu chvíľu zoznamovať a aj tak bol výsledok veľmi rozpačitý. O úspechu celého konceptu svedčí aj fakt, že sa v súčasnosti nič podobné nepredáva.