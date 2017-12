Švajčiarsko chránilo peniaze, teraz chráni dáta

Ak sa zaujímate o súkromie, zistite si kde má prevádzkovateľ služieb servery.

22. apr 2016 o 13:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak sa o peniazoch povie že sú v bezpečí ako v švajčiarskej banke, podobné prirovnanie svedčí aj dátam. Zo Švajčiarska sa stáva dátová veľmoc, ktorú si pre umiestnenie svojich serverov vyberajú mnohé technologické spoločnosti.

Majú k tomu vážny dôvod. Ak ide o súkromie, v hre nie sú len samotné technológie, ale aj legislatíva. Ak súd umožňuje úradom a vládnym agentúram nazerať do súkromných dát používateľov, ani najsilnejšia šifra nestojí v ceste tomu, aby sa tak stalo. Bez ohľadu na to, či ste v USA alebo v EÚ.

Iné je to podľa magazínu Digtal Trends vo Švajčiarsku, ktoré v ústave garantuje právo na súkromie. A to v úplnom rozsahu, vrátane pošty a telekomunikácií. K tomu patrí ochrana pred zneužívaním osobných dát, čím táto legislatíva priam ladí so zámermi tých, čo chcú ponúknuť bezpečie, súkromie a anonymitu.

Švajčiarske právo neodlišuje medzi súkromím osôb a firiem a nepodlieha legislatíve EÚ. Dáta sú preto v bezpečí, rovnako ako peniaze v bankových trezoroch. A to aj v prípade, ak o prístup žiadajú vládne agentúry.