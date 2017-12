Päť hier, ktoré vám spríjemnia víkend

Apokalyptický New York, zablatené rýchle autá, alebo legendárny Ratchet and Clank.

22. apr 2016 o 17:07 Matúš Paculík

DiRT Rally

Vytvoriť skutočne dobrú rely hru nie je jednoduché, ale v Codemasters si s touto výzvou poradili ukážkovo. DiRT Rally je hrou, ktorú si dokáže vychutnať nielen motoristický nadšenec, ale aj víkendový hráč, ktorého už prestal baviť jednoduchý Need for Speed.

Jazdný model si totiž môžete prispôsobiť presne podľa svojej zručnosti. Hlavne v prípade hrania na gamepade prídu vhod asistenčné systémy, bez ktorých by ste sa neprebojovali cez počiatočnú depresiu z neustálych havárií.

Náročný terén, nerovné cesty, sneh a blato. Čím vyššia rýchlosť, tým opatrnejšie musíte zatáčať volantom a všímať si povrch cesty pred sebou. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov ale nemôžete ignorovať precízne nastavenie parametrov svojho vozidla.

Podmienky v rôznych krajinách sú odlišné a čo platí v horúcom Grécku, je v zasneženom Švédsku nepoužiteľné. Nováčikovia preto ocenia prítomnú školu jazdy, ktorá im prezradí viacero zaujímavých tipov, vďaka ktorým dokážu aspoň prísť do cieľa.

Hre preto dajte aspoň pár hodín, kým si na ňu navyknete. Odmenou vám budú úžasné rely preteky s množstvom krásnych áut, prírody a zákerných zákrut. Grafická stránka hry nie je úplne špičková. Videli sme už reálnejšie prostredie, krajšie sa lesknúce autá a úžasnejšie atmosférické efekty.

DiRT Rally ale aj napriek tomu pôsobí na ostrieľaného hráča príjemne, dostatočne reálne a hlavne zábavne. Pre fanúšikov rely je povinnou kúpou.

+ pekná grafika, zábava aj pre víkendových hráčov, množstvo áut

- chceme viac tratí

Hodnotenie: 9,0

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

The Division

Stačila jedna pandémia a z New Yorku sa behom pár dní stala nehostinná a hlavne nebezpečná zóna. Na uliciach by ste zbytočne hľadali zvyčajný život a poriadok, sú tu opustené a rozbité autá, porozhadzované odpadky a množstvo hladných ľudí, ktorí prežili len zázrakom. Ich nepriateľom totiž nie je len nedostatok potravín a zima, neustále musia odolávať útokom organizovaných gangov a ich jedinou záchranou sú špeciálni agenti - ako napríklad aj hlavný hrdina.

The Division je akčná dobrodružná hra z pohľadu tretej osoby, v ktorej pre vás vývojári pripravili desiatky zaujímavých úloh, súbojov a príbeh, ktorý s vypätím síl všetko stmelí dokopy. Budete budovať veľké základne s nemocnicami a zbrojnicou, hľadať rôzne zásoby, predmety a pragmaticky pomáhať aj civilistom.

Bojovať môžete ako samotársky vlk, alebo si jednoducho vyhľadáte on-line spoluhráčov, s ktorými prejdete konkrétnu misiu. Svoju postavu si budete postupne vylepšovať, rovnako aj zbrane a rôzne pomôcky.

RPG prvky sú v hre dobre zakomponované, fungujú ako motivácia pre plnenie nepovinných úloh a prehľadávanie každého kútu v budovách. Pre maximálne detaily budete potrebovať výkonný počítač, odmenou vám bude vynikajúca grafika s množstvom drobných detailov a uveriteľne spracovanou snežnou búrkou. Kritizovať môžeme jedine časom opakujúce sa misie a chýbal nám intenzívnejší príbeh.

+ špičková grafika, reálny otvorený svet, RPG prvky

- opakujúce sa typy úloh

Hodnotenie: 8,8

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Heavy Rain and Beyond - Two Souls Collection

Kvôli chýbajúcej kompatibilite s hrami vytvorenými pre PlayStation 3 si svoje staré hry na novej konzole nezahráte. Musíte sa jedine spoľahnúť na vývojárov, že sa rozhodnú svoju starú hru prerobiť a znova vydať.

Dobrým príkladom je kolekcia Uncharted alebo God of War, čo sú vynikajúce hry, ktoré sa dajú opäť zahrať aj po rokoch. Dvojicu titulov Heavy Rain and Beyond - Two Souls si kúpite spoločne v jednom balení, navyše za cenu len okolo 30 eur.

Heavy Rain sme sa mohli po prvý krát zahrať už pred vyše šiestimi rokmi, kedy si hra odniesla množstvo pozitívnych recenzií a celkovo sa jej predali vyše dva milióny kópií. O jej kvalite svedčí aj fakt, že hráči v priemere dokončili až tri štvrtiny príbehu, pričom pri priemerných hrách dokončia len jednu štvrtinu.

Heavy Rain nie je bežnou hrou, najbližšie jej je označenie interaktívnej drámy, či thrilleru. Aj po šiestich rokoch má súčasnému hernému publiku stále čo povedať, keďže dostala mierne vylepšenú grafiku.

Beyond - Two Souls sme hrali pred tromi rokmi, čo je na nej aj vidieť. Príbeh, reálnejšie postavy, dabing, všetko je navyše umocnené grafickým vylepšením. Rozlíšenie sa zvýšilo na Full HD, pribudli viaceré grafické efekty ako motion blur. Lepšie je osvetlenie scén, tiene a aj hĺbka ostrosti pri filmových scénach.

Balík týchto dvoch hier sa aj napriek určitým vylepšeniam oplatí zakúpiť len tým, ktorí ich nehrali na PlayStation 3. Zmeny sú totiž skôr len grafické a počas hrania vás teda čaká len pár noviniek.

+ cena, hry so skvelým príbehom

- ak ste hry hrali na PS3, je kúpa otázna

Hodnotenie: 8,0

Platformy: PlayStation 4

Ratchet and Clank

Ubehlo už štrnásť rokov od vtedy, keď sa na obrazovkách televízorov po prvý krát objavila hra zo série Ratchet and Clank. Novinka je zaujímavým pripomenutím prvého dielu série, zároveň ale nie je len obyčajným prerobením už existujúcich titulov, ako v prípade Heavy Rain and Beyond - Two Souls Collection.

Je vhodná prakticky pre každého hráča, nielen pre fanúšikov pôvodnej série. Je akčná, zábavná a vyzerá skutočne pekne. Vývojári si dali záležať a pripravili krásnu grafiku hodnú exkluzivity pre PlayStation 4. Celý svet je krásne farebný, plný rôznych objektov, výbuchov, horúcej lávy a nebezpečných nepriateľov.

Princíp hry nie je inovatívny, čo ale vôbec nevadí. Pripravte sa preto na neustále skákanie, behanie, strieľanie, rozbíjanie a samozrejme aj občasné umieranie pri boji so silnými nepriateľmi.

Kvalitu práce programátorov vidno hlavne na bojových scénach s mnohými nepriateľmi, kedy sa rýchlosť akcie na obrazovke vôbec nespomalí. Hre nechýba ani vývoj postavy a zbraní - nie je vôbec zložitý, ale zábavný aj pre hráča hľadajúceho len jednoduché odreagovanie sa.

Ratchet and Clank nie je hrou, ktorá sa zbytočne drží starej predlohy. Nostalgia nie je na mieste, novinka sa hrá lepšie, je krajšia, zábavnejšia a určite hodná investície. Pre majiteľov PlayStation 4 je povinnou jazdou.

+ grafika, zábava, ukážkové pokračovanie slávnej série

- neprirodzený prechod medzi hrou a filmovými sekvenciami

Hodnotenie: 8,7

Platformy: PlayStation 4