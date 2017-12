Xbox 360 odchádza do histórie, Microsoft ukončil výrobu

Konzola, ktorá vyniesla Microsoft na herné výslnie končí, príslušenstvo a podpora budú dostupné naďalej.

21. apr 2016 o 13:28 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Predalo sa ho viac ako 80 miliónov kusov a pomohol Microsoftu presadiť sa na hernom trhu. Xbox 360, ktorý vstúpil do predaja v roku 2005 definitívne končí. Firma sa rozhodla ukončiť sériovú výrobu, pretože dopyt v posledných rokoch poklesol.

Spotrebitelia sa preorientovali na modernejšiu konzolu Xbox One, ktorá sa objavila na pultoch predajní v roku 2013 - čiže v čase, keď Sony predstavila svoju PlayStation 3.

Xbox360 priniesol na trh technológiu Kinect snímajúcu dynamický pohyb hráča, ale otvoril aj cestu pre herné tituly Call of Duty 2 či Need for Speed: Most wanted. Hoci je na konzole stále čo hrať, modernejší a lepšie vybavený nástupca je predsa len atraktívnejší.

Firma bude podľa agentúry Reuters naďalej predávať príslušenstvo a poskytovať podporu pre kusy, ktoré sú v rukách používateľov. Microsoft má v aktuálnej ponuke viac ako 100 herných titulov, ktoré sú spätne kompatibilné s touto platformou.

Narozdiel od počítačov, herné konzoly majú oveľa dlhší životný cyklus. Vzhľadom na to, že herné tituly sú vyvíjané priamo pre špecifický hardvér, nedáva zmysel inovovať ho skôr ako morálne zastará. Pre vývojárov i konštruktérov to prináša veľké bremeno zodpovednosti, ktoré má výrazný vplyv na návratnosť investícií.