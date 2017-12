Svet je krok od zastavenia obrny, ale musí zahodiť starú vakcínu

Nová forma vakcíny už nebude bojovať proti jednému typu vírusov. Orálnu formu neskôr úplne nahradia injekcie.

20. apr 2016 o 17:15 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Najčastejšie sa ňou nakazia deti od troch do ôsmich rokov. U niektorých sa prejaví bolesťami hlavy, meravým krkom a bolesťami nôh a rúk. Niektoré však natrvalo ochrnú alebo zomrú.

Detská obrna už nie je takým strašiakom, akým bola pred štvrťstoročím, keď ničila životy stovkám tisíc detí na celom svete. V najbližších desaťročiach môže ľudstvo chorobu vyhubiť úplne. Aby sa nákazu podarilo zastaviť, lekári musia zvládnuť najväčšiu výmenu vakcín v histórii a prestať používať ústnu vakcínu.

Orálna vakcína v sebe totiž obsahuje oslabené formy všetkých troch poliovírusov, ktoré spôsobujú obrnu – typ 1, typ 2 a typ 3. Tie môžu vo vzácnych prípadoch v tele človeka opäť zmutovať do nákazlivej formy. Keď sa to však stane, očkovaný človek aj jeho okolie by už mali byť dávno imúnni.

Z nejakého dôvodu však jedno dieťa z 1,5 milióna ochrnie napriek tomu, že je očkované, hovorí pre portál Vox imunológ z Kolumbijskej univerzity Vincent Racaniello. Ak je v jeho komunite slabé pokrytie vakcináciou alebo sú zlé hygienické podmienky, hrozí, že sa vírus začne šíriť aj medzi ostatných.

Znamená to, že vakcína podávaná cez ústa môže s veľmi malou pravdepodobnosťou spôsobiť vypuknutie nákazy, obzvlášť v odľahlých oblastiach bez prístupu k zdravotnej starostlivosti. Po tom, ako sa prirodzené šírenie choroby takmer zastavilo, teraz musia vedci obmedziť aj riziko nákazy vakcínou.

Vakcínou proti vakcíne

Podľa Hnutia za odstránenie detskej obrny zo 74 prípadov detskej obrny na celom svete v roku 2015 až 26 prípadov spôsobila práve vakcína.

„Skôr alebo neskôr sa dostaneme do bodu – teoreticky sa dostaneme do bodu –, keď budú všetky prípady detskej obrny spôsobovať vakcíny,“ vysvetľuje pre portál Vox vedúci virologického oddelenia v Národnom inštitúte pre biologické štandardy a kontrolu vo Veľkej Británii Philip Minor.