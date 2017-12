Nový iPhone 7 môže byť iný ako sme zvyknutí

Apple chystá väčší redizajn, aby si udržal svoju poprednú pozíciu na trhu.

PEKING, BRATISLAVA. iPhone 7, ktorého uvedenie sa očakáva v priebehu budúceho roka môže prísť s prvkami, ktoré ho môžu posunúť opäť o priečku vyššie. Tentokrát nejde iba o nové technológie, ale aj materiály.

Podľa magazínu Tech Insider dôverné informácie od čínskych výrobných firiem naznačujú, že fanúšikovia značky sa môžu tešiť na dve novinky.

Prvou je úplné vylúčenie hliníka z konštrukcie tela a jeho celoplošné nahradenie tvrdeným sklom. Znamená to, že iPhone by na trh prišiel s prémiovým vyhotovením, pri ktorom materiál plášťa žiadnym spôsobom neblokuje prestup signálu a rádiových vĺn. Do úvahy prichádza aj bezdrôtové nabíjanie.

O tom, že tvrdené sklá sú húževnaté niet pochýb, v telefónoch sa s nimi v rôznom rozsahu stretávame už dlhší čas.

Zmenami by mal prejsť aj displej, ktorý by mohol byť vyhotovený technológiou AMOLED. Pre ňu je typická energetická úspora, vďaka ktorej by na jedno nabitie mohol mobil vydržať v prevádzke dlhšie, resp. výrobca by mohol uvoľnenú energiu využiť pre výkonnejšie čipy.

Narozdiel od LCD displejov, pri ktorých sa obraz tvorí podsvietením úspornými svetelnými zdrojmi, AMOLED displej vyrába svetlo sám priamo v zobrazovacích bodoch. Vďaka tomu tmavá farebná schéma spotrebuje omnoho menej energie ako svetlá. Šetriaci režim tak môže efektívne upraviť zobrazovanie. Hovorí sa o 5.8-palcovej uhlopriečke.

Na ďalšie detaily je priskoro, nie je však vylúčené, že sa v zariadeniach objaví novší biometrický prvok. Či sa k odtlačku prstov pridruží snímanie tváre alebo dúhoviek oka odhadnúť nemožno, na trhu je však aj veľa technológií postavených na ďalších znakoch. Popredným vývojárom je firma Fujitsu, ktorá má vo svojom porfóliu tucet inovatívnych riešení.

