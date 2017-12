Ako z obežnej dráhy. NASA nasnímala Zem tak kvalitne ako nikdy predtým

NASA zverejnila zábery planéty na svojom Youtube kanáli.

Nakrúcali ňou napríklad Hobita. Obraz, ktorý kamera zaznamenáva, je totiž taký ostrý, že najvhodnejšie je dívať sa naň práve na premietacom plátne.

Teraz však môžeme v tej kvalite, v ktorej sme predtým v kine pozorovali Stredozem, obdivovať našu planétu z vesmíru - a to priamo na Youtube.

NASA totiž začala na svojom Youtube kanáli zverejňovať videá, ktoré špeciálna kamera nasnímala v 4K rozlíšení z obežnej dráhy. Pohľad na Zem z vesmíru naživo to síce nenahradí, no podľa všetkého je to pohľad, ktorý sa svojou kvalitou realite podobá doposiaľ najviac.