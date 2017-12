Dinosaury dlho trpeli a dostali ranu z milosti

Meteorit, ktorému sa pripisuje vyhynutie obrovských plazov, mohol celý proces iba urýchliť.

19. apr 2016 o 16:18 Dominik Holič

BRATISLAVA. Dinosaury totiž vládli našej planéte oveľa dlhšie ako ľudia. A potom zrazu zmizli.

O ich zániku už vo vedeckých kruhoch kolovali rôzne bláznivé hypotézy. Jeden entomológ napríklad tvrdil, že Zem ovládli húsenice, ktoré zjedli všetky rastliny a dinosaurom nič nezostalo.

V súčasnosti sa najpravdepodobnejšie vysvetlenie opiera o kráter Chicxulub na Yucatánskom polostrove v Mexiku. Práve tam pred 66 miliónmi rokov dopadol desaťkilometrový meteorit, ktorý obrovské plazy zniesol z tohto sveta.

Možno to však pre dinosaury bola iba rana z milosti. Naznačuje to štúdia vedcov z Readingskej a Bristolskej univerzity, ktorá vyšla v žurnále Proceeding of the National Academy of Sciences.

Aj bez meteoritu

Rozkvet éry dinosaurov sa začal približne pred 220 miliónmi rokov. Nové druhy vtedy pribúdali oveľa rýchlejšie, ako slabšie vymierali.

Podľa BBC na to mali ideálne podmienky, pretože podnebie planéty bolo dostatočne teplé od pólov až po rovník. Všetko sa však zmenilo približne o 130 miliónov rokov neskôr.