Na mobiloch sme si vypestovali informačnú závislosť

Štatistiky ukazujú, ako často majú používatelia nutkanie skontrolovať svoj smartfón.

19. apr 2016 o 11:25 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Je to podvedomý návyk, pri ktorom priveľmi netreba rozmýšľať. Podvihnete ruku, povytiahnete rukáv a nazriete na ciferník hodiniek. Bez toho, aby ste si museli uvedomiť detaily, viete koľko dňa máte za sebou a koľko času vám ešte zostáva k obedu, do fajrontu.

Nik nepočítal, ako často sme sa na náramkové hodinky pozerali v minulých desaťročiach. Google a Apple však spočítali, ako často pozeráme do svojich mobilov. S internetom a aplikáciami ktoré ich spájajú so svetom v sebe ukrývajú viac informácií ako len to, koľko je hodín.

Google pred časom prezradil, že používatelia smartfónov s Androidom nahliadnu denne v priemere až 110-krát. Bez ohľadu na pohnútky, javí sa to byť ako drobná informačná závislosť.

Teraz prichádza so štatistikami podľa magazínu Tech Insider aj Apple. Štúdia hovorí o tom, že používatelia skontrolujú na svojich displejoch novinky približne 80-krát za deň.

Znamená to, že pri priemernom 12-hodinovom aktívnom dni pozrú do mobilu 6 či 7-krát za hodinu. To je približne každých 10 minút. Hoci sa to zdá byť veľa, vysvetľuje to mnohé detaily týkajúce sa bezpečnosti.

Prístupové kódy či grafické symboly pre odomykanie nie sú príliš praktické a mnohí ich preto nepoužívajú. Biometrický senzor pomáha udržať bezpečnosť bez toho, aby ho ľudia obchádzali. Priložíte prst na tlačidlo a mobil sa odomkne bez toho, aby ste čímsi strácali čas.

Odvíja sa od toho trend, ktorý prináša biometriu na čoraz viac modelov. Pohodlie, ktoré neobmedzuje bezpečnosť je praktické a navyše i žiadané.