Japonská architektka navrhla neviditeľný vlak

Vlak chameleón bude vďaka reflexnému materiálu v krajine takmer nepostrehnuteľný.

16. apr 2016 o 0:00 Renáta Zelná

Japonská architekta Kazujo Sedžima je známa svojimi plynulými a prepletenými stavbami, ktoré sú prepojené s prírodou. V novom projekte sa však zamerala na novú oblasť – dopravu.

Navrhla vlak, ktorý v prírode takmer neuvidíte. A nebude to pre vysokú rýchlosť japonských vlakov, ale pre reflexné materiály, ktoré použije na jeho vonkajšiu úpravu.

„Tento expresný vlak prechádza cez mnohé scenérie, od hôr Chichibu až do stredu Tokia. Myslela som si preto, že by bolo dobré ak by vlak mohol jemne spolunažívať spolu s týmito prostrediami,“ povedala Kazujo Sedžima v tlačovom vyhlásení.

Pri dizajne spolupracovala s vlakovou a hotelierskou spoločnosťou Seibu Group. Na tratiach sa majú vlaky, ktoré budú splývať s prírodou objaviť v roku 2018.