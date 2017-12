LSD zjednocuje mozog a rozdeľuje vedeckú komunitu

Crowdfundovaná štúdia prvýkrát ukázala, čo sa deje v mozgu po užití halucinogénu. Jej autori sú však navždy poznačení.

15. apr 2016 o 15:24 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V 50. rokoch minulého storočia vám mohol psychiater predpísať liek, ktorý je dnes vo väčšine krajín ilegálny - najmä z politických dôvodov.

LSD (dietylamid kyseliny lysergovej) sa kedysi využívalo pri liečbe alkoholizmu. V rámci tajného projektu CIA ho podávali aj vojenským pracovníkom, doktorom, prostitútkam a študovali ich reakcie. Často bez ich vedomia.

V súčasnosti si pod LSD väčšinou predstavíme farebné papieriky, ktoré mládež užíva, keď chce zažiť halucinácie a utiecť od reality. Jej užívateľov ľudia často odsudzujú, no iné to nie je ani medzi vedcami. Ak chcú s drogou pracovať, musia čeliť mnohým predsudkom.

Nová štúdia uverejnenáv žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences naznačuje, že droge nemožno odopierať terapeutické a medicínske účinky, ktoré môže mať pri liečbe rôznych psychiatrických ochorení.

Jednotný mozog

Ak niekto užije dostatočne veľkú dávku LSD zažije akési odpojenie od reality. Halucinogénne "tripy" im umožňujú vidieť ju inak.