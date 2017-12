Superinteligentná chobotnica utiekla z akvária

Chobotnica menom Inky sa prepchala odtokom priamo domov - do Tichého oceána.

14. apr 2016 o 19:36 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Ani si za sebou neupratala. Na dlážke nechala odtlačky, vďaka ktorým bola záhada, prečo je zrazu v akváriu, v ktorom ešte pred pár hodinami žili dve chobotnice, už len jeden hlavonožec.

Chobotnica Inky prekĺzla cez pootvorený poklop na svojom akváriu, preliezla k odtoku a dostala sa priamo do Tichého oceánu.

Zmizol obľúbenec

Samec chobotnice utiekol z Národného akvária Nového Zélandu už pred troma mesiacmi, zamestnanci o ňom prehovorili až tento týždeň.

“Podarilo sa mu nájsť cestu k jednému z vypúšťacích otvorov, ktoré vedú späť do oceánu. A odišiel,” povedal pre manažér akvária Rob Yarrall pre Radio New Zeland. “Ani nám nenechal správu."

Podľa jeho slov Inky zamestnancom, ale aj návštevníkom akvária od svojho zmiznutia chýba - údajne bol totiž medzi nimi veľmi obľúbený. Zabával ich tým, ako sa hrával s rôznymi predmetmi, ale aj tým, že sa ho dalo kŕmiť z ruky.

To, čo sa podarilo tejto chobotnici, je síce úsmevné, no nie úplne výnimočné. O tom, že sa chobotnice dokážu pretlačiť cez priestor takých rozmerov, ako bol v tomto prípade vodovodný odtok, písali aj v štúdii, ktorá vyšla už pred desiatimi rokmi v Journal of Applied Animal Welfare Science. Tá sa venuje práve tomu, ako chovať chobotnice tak, aby človeku neutiekli.

Chobotniciam nechýba

“Dokážu sa prepchať cez veľmi úzky priestor, dokonca aj pomerne veľké chobotnice sa dokážu stlačiť až do takej veľkosti, akú má ich zobák, ktorý je veľmi podobný tomu, čo majú papagáje," vysvetľuje ďalej Yarrall pre Radio New Zeland. "Ten je jedinou pevnou časťou jej tela."

V prípade chobotnice Inky bol priemer odtoku veľký len 15 centimetrov.

Yarrall pre novozélandský portál Stuff dodáva, že hoci zamestnancom Inky chýba, úprimne sa tešia, že sa mu podarilo vrátiť do oceánu, z ktorého ho rybár vylovil v roku 2014 a doniesol do akvária.

Na otázku, či chýba aj ďalším chobotniciam, napríklad svojmu spolubývajúcemu z akvária, ktorého tam po úteku nechal samého, odpovedá, že chobotnice sú samotárske tvory, a preto im skôr vyhovuje život osamote.