Kam si v budúcnosti uložíme fotografie a piesne

Digitálne dáta pribúdajú a potrebujeme nové úložiská. Najspoľahlivejšia môže byť DNA.

14. apr 2016 o 12:16 Dominik Holič

Kedysi sme informácie uchovávali výhradne v mozgoch. Človek je však zábudlivé stvorenie a naše mysle nie sú práve najspoľahlivejšie zdroje poznania.

Dôležité informácie sme preto začali kresliť na steny, zapisovať na hlinené dosky a cez papier postupne prešli k platniam a fotografiám.

Analógové záznamy však bývajú náchylné na poškodenia, a nakoniec sme vymysleli cédečká, pevné disky a digitálne cloudové úložiská. No ani tie nestačia, vedci preto hľadajú nové možnosti, ako by sme v budúcnosti mohli ukladať informácie.

1. Héliové disky

Málokto si dnes kúpi počítač, kde sú namiesto SSD diskov bežné magnetické pevné disky. Na trhu sa však v posledných rokoch rozširujú aj takzvané héliové disky.

Namiesto vzduchu používajú v útrobách plyn. Disky musia pri otáčaní prekonávať menší odpor, čím vyžadujú menej energie a menej sa prehrievajú.

Zároveň môžu výrobcovia do jedného zariadenia pridať viac vrstiev diskov. V súčasnosti sa úložné kapacity pohybujú do desiatich terabajtov, do roku 2018 by podľa portálu The Register mohli narásť na osemnásť terabajtov.

2. Hologramy

Vedci dlhodobo pracujú na technológii, ktorá by umožňovala zapisovať informačné bity do vrstiev hologramov.

Metóda sa podľa portálu Tech Radar najviac podobá iným optickým médiam ako sú CD a DVD. Hologramové úložisko však neukladá dáta v dvoch, ale v troch dimenziách.

Keďže sa cédečká krútia, laser dokáže dáta čítať iba lineárne. Pri hologramoch sa dá informácia uložiť do rôznych vrstiev, ktoré sa dajú čítať súbežne - výsledkom bude rýchlejší prenos dát. Nevýhodou je, naopak, pomalé zapisovanie informácií.

Pionierom v tejto oblasti bola firma InPhase, ktorá pred piatimi rokmi vyhlásila bankrot. Technológia však má dlhú životnosť a vďaka vedeckej fantastike sú hologramy jednou z obľúbených vízií budúcnosti.

3. Qubity