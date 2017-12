Facebook založil tajnú skupinu. Chce pracovať na hardvéri

Pokrokové technológie chce v materiálnom svete ponúkať aj Facebook.

14. apr 2016 o 9:53 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Stavia solárne drony, ktoré majú pokryť chudobný svet internetom, vyvíja virtuálnu realitu pre nový používateľský zážitok a zahráva sa s umelou inteligenciou, ktorá raz môže nahradiť precízne napísané algoritmy. Teraz však Facebook ohlásil nový projekt.

Firma podľa magazínu The Verge zakladá novú pracovnú skupinu s názvom Building 8, ktorá sa má venovať vývoju hardvéru. S rozpočtom pohybujúcim sa v stovkách miliónov dolárov a so stovkami vývojárov má pracovať na projektoch, ktoré by mohli vniesť technológie bližšie k ľuďom.

Podrobnosti a konkrétne zámery firmy nie sú známe. Rovnako sa nedozvieme to, či majú nové zariadenia priniesť medzi ľudí viac Facebooku, Messengeru a ďalších produktov spoločnosti, ktorým sa firma pri vývoji venuje.

Vieme, že na čele nového tímu stojí Regina Dugan, ktorá má dlhoročné skúsenosti vo vývoji pokrokových technológií. Pracovala pre armádnu agentúru DARPA, viedla aj vlastný tím pod hlavičkou Google.

Technologické spoločnosti, ktoré sa dosiaľ venovali výhradne softvéru a službám sa už niekoľko rokov ocitajú v situácii, kedy práve hardvér rozhoduje o tom, či ich služby budú masy používateľov denne využívať. Preto sa k vývoju či výrobe priberajú všetci veľkí hráči bez výnimky.