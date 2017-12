Ak ste pili, nafúkate. Esemeskovanie už zistia tiež

Polícia môže dostať nový nástroj, ktorý odhalí digitálne priestupky voči pravidlám.

13. apr 2016 o 11:27 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Ak zaviníte dopravnú nehodu, dychová skúška odhalí, či ku kolízii neprispeli zmysly otupené alkoholom. Čoskoro by však polícia mohla skontrolovať, či vás pri jazde nerozptyľoval mobil.

New York zvažuje novú legislatívu, ktorá by dopravnej polícii dala možnosť zasiahnuť hlbšie do súkromia vodičov. V prípade dopravnej nehody by mohli preveriť, či jej nepredchádzalo používanie mobilného telefónu počas jazdy.

Potrebnú technológiu má izraelská spoločnosť Cellebrite, ktorá pomáhala FBI pri odomykaní iPhonu teroristov. V tomto prípade však podľa BBC číta údaje o používaní mobilu. Ak vodič za jazdy esemeskoval alebo telefonoval, môže sa zodpovedať z vážneho porušenia predpisov.

O novej legislatíve sa diskutuje v súvislosti s 840-percentným nárastom pokút za esemeskovanie pri šoférovaní. Ľudia sa nevedia oslobodiť od svojich telefónov ani vtedy, keď vedú vozidlo. Málokto má však také schopnosti, aby zvládal vyťukávať na displeji text bez toho, aby poľavil v pozornosti pri sledovaní diania na ceste a riadení vozidla.

Ak technológiu nasadia, budú ju musieť upraviť tak, aby nevyzradila detaily komunikácie ani kontakty, ktorým bola odosielaná. Polícia nemôže mať väčšie práva ako im prisudzujú federálne zákony a ústava.