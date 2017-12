Tesla vs. Hawking. Kto vyhrá v súboji najslávnejších vedcov?

V pixelovej hre Science Kombat útočí Darwin evolúciou a Einstein relativitou.

13. apr 2016 o 12:10 Dominik Holič

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Známi vedci sa považujú za najinteligentnejších ľudí histórie. Pomohli ľudstvu v pokroku a umožnili nám spoznávať svet a vesmír okolo nás.

Keďže často žili v úplne inej dobe, nemohli sa stretnúť - a my zistiť, či by si navzájom rozumeli. No ak by sa medzi nimi objavili nejaké nezhody, zrejme by sme očakávali, že ich dokážu vyriešiť racionálnou diskusiou.

Pri troche predstavivosti by však pri konfliktoch mohli aj využívať svoje špeciálne schopnosti. Ako by to vyzeralo, ukazuje napríklad hra Science Kombat, ktorú vyrobili pre brazílsky magazín Superinteressante.

Ilustrátor Diego Sanches navrhol osem slávnych vedcov, ktorí majú šesť základných útokov a každý aj dva špeciálne. Charles Darwin napríklad útočí evolúciou.

(zdroj: Superinteressante magazine, Editora Abril)

Albert Einstein relativitou.

(zdroj: Superinteressante magazine, Editora Abril)

Isaac Newton ničí nepriateľov optikou.

(zdroj: Superinteressante magazine, Editora Abril)

Nikola Tesla lúčom smrti.

(zdroj: Superinteressante magazine, Editora Abril.)

Ublížiť dokáže aj Pytagorova veta.

(zdroj: Superinteressante magazine, Editora Abril.)

Hru si môžete zahrať kliknutím na tento odkaz.