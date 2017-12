Prestaneme používať internet ako stroj? Facebook predstavil chatboty

Aj technológie môžu navonok vystupovať ako živí ľudia.

13. apr 2016 o 9:32 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Diskutujete cez tablet s predajcom o novom televízore a ani netušíte, že na druhom konci linky nie je človek. Všetky vaše otázky vybavuje softvérový robot.

Pred časom svoje ambície v tejto oblasti predstavil Microsoft, teraz o nich hovorí Facebook. Firma sprístupnila vývojárom novú technológiu, vďaka ktorej budú môcť pracovať na projektoch tohto druhu. Novinka prichádza do komunikačného nástroja facebook messenger, kde môže vyrásť množstvo nových funkcií.

Osobný prístup

Objednáte si pizzu, zavoláte taxík, uhradíte účty a možno sa aj spýtate na možnosti ubytovania alebo počasie v dovolenkovej destinácii. Funkcie, ktoré vznikajú pod hlavičkou hlasových asistentov, tak dostanú novú textovú podobu.

Funkcie inteligentných chatbotov navrhnú vývojári, technologické pozadie však zabezpečí cloud Facebooku. Firmy sú presvedčené o tom, že nadišiel správny čas na to, aby sa svet internetu zmenil a priblížil skutočnému životu.

"Ľudia majú radi osobný prístup, takže ich poteší, ak si chatbot zapamätá ich osobné detaily a históriu," povedala pre agentúru Reuters Lauren Kunze, šéfka spoločnosti Pandorabots, ktorá je v tomto segmente aktívna od roku 2002. "Z pohľadu vývojára otvára facebook messenger prístup k 1,6 miliardy používateľov".

Zmena používania internetu

Kým v normálnom svete používame dialóg a každá činnosť je predmetom mnohých interakcií, pri internete sme si zvykli na to, že má jasné pravidlá, postupnosti a obsluhujeme ho ako stroj. Softvérové chatboty by to mohli zmeniť.

Už v tejto chvíli sú niektoré z nich aktívne. Napríklad 1-800-Flowers preberá objednávky na doručovanie kvetov, CNN reaguje na dopyt po spravodajských novinkách, HealthTap pomáha objasniť zdravotné problémy, HP tlačí fotografie a dokumenty, Spring pomáha pri nakupovaní.

Technológiám sa budeme prihovárať normálnou rečou, s ľudskými emóciami a zvedavými otázkami, na ktoré dostaneme odpoveď. A popri tomto sociálnom rozptýlení softvér spraví presne to, čo sme riešili klikaním.