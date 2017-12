Biblia môže byť oveľa staršia, zistila umelá inteligencia

Úlomok starovekej nádoby s nákupným zoznamom pomáha vedcom odhaľovať históriu gramotnosti aj pôvod starovekých textov.

12. apr 2016 o 15:43 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Tri sudy vína, múka, olej a ak má, tak aj ocot. Nákupný zoznam žoldnierov Judského kráľovstva doručili veľkňazovi Eljašibovi na úlomku z kamennej nádoby.

Zásoby mal doručiť najneskôr do druhého dňa a zásielka nemala meškať. Úlomky nádob, ktoré slúžili na zapisovanie rôznych textov, sa v tom čase - približne pred 2600 rokmi - nazývali ostrakóny.

Aj táto forma starovekej komunikácie je dnes dôkazom, že gramotní ľudia žili oveľa skôr, ako sme si mysleli. Výskum rozšírenia gramotnosti naznačuje aj pôvod dnes najpredávanejšej a najrozšírenejšej knihy na svete, Biblie.

Výsledky štúdie uverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dobre a bez chýb

„Je dobre známe, že Biblia nevznikala v reálnom čase, pravdepodobne ju vydali neskôr, ako napísali,“ vysvetľuje pre portál Gizmodo jeden z autorov štúdie Arie Shaus. „Otázkou je kedy presne?“

Odpovedať sa na ňu pokúsil spolu s tímom ďalších matematikov a archeológov. Analyzovali šestnásť ostrakónov, ktoré objavili pred desaťročiami v izraelskej archeologickej lokalite Tel Arad.