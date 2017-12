Nevideli ju, no vedia, ako vyzerá. Podoba deviatej planéty sa vyjasňuje

Planetárny model odhalil, že skalnaté jadro planéty je zrejme obalené hrubou vrstvou ľadu s plynovým plášťom.

11. apr 2016 o 15:24 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kedysi tento titul patril dnes už trpasličej planéte Pluto. Deviata planéta je však v súčasnosti pre vedcov veľkou záhadou.

Existujú len nepriame dôkazy, ktoré naznačujú, že vo vzdialenom kúte našej slnečnej sústavy sa skutočne nachádza planéta, ktorá by podľa štúdie uverejnenej na začiatku tohto roka v časopise Astronomical Journal mala byť desaťnásobne hmotnejšia ako Zem.

Napriek faktu, že planétu dosiaľ nik nepozoroval, výskumníkom zo Švajčiarska sa podarilo vytvoriť model toho, ako by hypotetické teleso mohlo vyzerať a ako ho môžeme objaviť.

Zistenia uverejnia v budúcom čísle žurnálu Astronomy & Astrophysics.

Simulovaná štruktúra kandidáta na deviatu planétu. (zdroj: Esther Linder, Christoph Mordasini, Universität Bern)

Jasný tvar

Deviata planéta je podľa astrofyzikov Christopha Mordasiniho a Esther Linderovej zmenšeninou planét Urán a Neptún.

Vlastnosti objektu im pomohol odhaliť planetárny model, pomocou ktorého vypočítali aj to, ako sa plynutím času menil polomer či jasnosť domnelej planéty.

„S našou štúdiou sa z kandidáta na deviatu planétu stal viac ako len jednoduchý bod hmoty,“ povedal podľa portálu Cosmos Christoph Mordasini. „Jej tvar sa vyjasňuje vďaka fyzikálnym vlastnostiam.“

Jadro planéty zrejme bude skalnaté, zložené z kremíka a železa. Keďže teleso obieha Slnko vo veľkej vzdialenosti - podľa štúdie zo začiatku roka je to až 149 miliárd kilometrov - jej jadro bude obklopené hrubou vrstvou ľadu. Plášť planéty tvoria vodík a hélium.

Astronómovia naznačili, že hmotnosť telesa je desaťnásobne väčšia ako hmotnosť Zeme a polomer približne 3,7-krát väčší. Obežná dráha planéty bude sedemstonásobne dlhšia, ako vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou.

Na hypotetickú deviatu planétu zrejme dopadá minimálne množstvo slnečného svetla a jej teplota preto bude iba približne -226 stupňov Celzia, pričom jadro planéty sa stále ochladzuje.

Chladná a tmavá

„Znamená to, že tepelným emisiám planéty dominuje chladnúce jadro, v opačnom prípade by mala teplotu len okolo -263 stupňov,“ hovorí Esther Linderová v tlačovej správe univerzity v Berne. „Jej vnútorná energia je zhruba tisíckrát väčšia ako energia, ktorú absorbuje.“

Vo viditeľnom svetle by sa nám planéta javila ako chladná a nejasná. Ochladzujúce sa jadro však vydáva jasné žiarenie vo forme infračerveného svetla. Práve to by podľa odborníkov mohlo byť kľúčom k objaveniu telesa.

Napriek tomu, že vzhľadom na svoju vzdialenosť je planéta primalá na to, aby ju mohli pozorovať súčasné ďalekohľady, v budúcnosti by sa to práve vďaka infračervenému žiareniu mohlo podariť. Ďalekohľad, ktorý by to dokázal, však ešte nedokončili.

Či model, ktorý vedci predstavili, aj zodpovedá skutočnosti, si budeme musieť počkať zrejme až do roku 2022. Vtedy začne naplno fungovať ďalekohľad LSST (Large Synoptic Survey Telescope), ktorý by domnelú deviatu planétu našej slnečnej sústavy mohol spozorovať.

DOI: 10.3847/0004-6256/151/2/22

DOI: 10.1051/0004-6361/201628350