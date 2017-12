Nový iPhone SE od Apple je najlepší mini smartfón na svete (test)

Nie je vôbec lacný, má malý displej a vyzerá na nerozoznanie od štyri roky starého modelu. Aj napriek tomu sa predáva dobre.

11. apr 2016 o 18:50 Matúš Paculík

iPhone SE Páči sa nám: výkon, dobrý fotoaparát so 4K videom, batéria Nepáči sa nám: odolnosť voči prachu a vode Hodnotenie: 8,9 Cena: 479 eur za 16 GB verziu

Viete si predstaviť, že by Samsung zobral štyri roky starý Galaxy S3, vymenil mu vnútro a začal ho predávať za skoro 500 eur? Zostal by na smiech so skladmi plnými nepredajného tovaru.

V americkom Cupertine si ale podobné pokusy môžu dovoliť aj preto, že pred približne štyrmi rokmi vytvorili iPhone 5. Smartfón, ktorého konštrukcia a dizajn dokázali prežiť dodnes bez toho, aby výrazne zaostávali za konkurenciou.

video //www.sme.sk/vp/33663/

Návrat ku kompaktným rozmerom

Bol to práve rok 2012, keď všetci výrobcovia začali zväčšovať obrazovky svojich smartfónov a väčšina prémiových modelov sa blížila k piatim palcom. Uhlopriečky odvtedy postupne narastali a dnes nie sú výnimočné ani veľké tabletofóny.

V priebehu pár rokov sa trh zmenil a segment kompaktných smartfónov s uhlopriečkami do štyroch palcov zostal len pre tie najlacnejšie a najhoršie modely. Jediná výnimka v podobe iPhone 5S už ale zaostávala práve kvôli starému hardvéru.

V Apple si dobre uvedomili dieru na trhu, ktorú zvyšní výrobcovia ignorovali. Zobrali preto overený dizajn a do jeho vnútra dali nový hardvér z iPhone 6S. Nie je síce vo všetkých smeroch úplne totožný, ale má rovnaký výkon a rovnako dobrý fotoaparát.

O úspechu je zbytočné pochybovať, odhady hovoria o 40 miliónoch predaných kusov pre tento rok. Na Slovensku ich z operátorov zatiaľ ponúkal len Telekom, pričom behom pár dní vypredal skoro všetky zásoby.

Problém s dostupnosťou je prakticky po celom svete, dokonca aj v Spojených štátoch ho v obchodoch nájdete skladom len výnimočne a na doručenie si počkáte až dva týždne.

Prečo nekritizujeme dizajn

Ako dokáže jeden dizajn prežiť roky na trhu, ktorý konkurencii nič neodpúšťa?