Rusi vyšlú do vesmíru 108-tisíc balónov s Gagarinovou tvárou

Pri oslavách Medzinárodného dňa letu človeka do vesmíru vzdajú 12. apríla 2016 hold prvému kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi.

11. apr 2016 o 14:29 SITA

MOSKVA, NEW YORK. V mestách v Ruskej federácie vypustia 12. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa letu človeka do vesmíru 108-tisíc balónikov s portrétmi prvého človeka vo vesmíre Jurija Gagarina. Za jednu minútu Gagarinovho letu pôjde do vesmíru tisíc balónikov. Na 12. apríla 2016 pripadá 55. výročie prvého letu človeka do vesmíru.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo v roku 2011 12. apríl za Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru. Dovtedy sa 12. apríl oslavoval vo svete ako Svetový deň letectva a kozmonautiky.

Triumf vedy

Prvým človekom vo vesmíre sa 12. apríla 1961 stal dôstojník Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), letec a kozmonaut 27-ročný Jurij Alexejevič Gagarin. Dvanásty apríl sa považuje za triumf vedy a všetkých, ktorí aj v súčasnosti pracujú v oblasti kozmického priemyslu.

V Moskve 10. apríla 1981 otvorili Memoriálne múzeum kozmonautiky, jedno z najzaujímavejších technických a vedeckých múzeí v hlavnom meste vtedajšieho Sovietskeho zväzu (ZSSR). Múzeum otvorili k 20. výročiu letu Gagarina do vesmíru.

V dejinách kozmonautiky zostane zapísaný Gagarinov výrok: "Pojechali". Vyslovil ho vo chvíli, keď vesmírna loď Vostok zdolávala zemskú príťažlivosť. Legendárny Gagarinov let trval 108 minút, stal sa potvrdením prvenstva ZSSR v rozvoji pilotovaných kozmických letov a zvládnutí kozmických technológií.

Najskôr zvieratá

Sovietsky kozmický program sa začal rozvíjať už v druhej polovici 50. rokov 20. storočia a od začiatku išlo o koncepciu na podporu armády. Prvá umelá družica Sputnik sa dostala na obežnú dráhu v októbri 1957. Sovietske vedenie sa potom rozhodlo urýchliť program letu prvého človeka do vesmíru.

V rámci programu Zenit, spojeného s letom človeka do kozmu, sa mal začať vypracovávať projekt vesmírnej lode Vostok. Do vesmíru sa pred človekom dostali najskôr zvieratá; z nich najznámejším sa stal pes Lajka, ktorého do kozmu vyniesla raketa Sputnik-2.

Potom nadišiel 12. apríl 1961 a správa o tom, že Jurij Gagarin ako prvý človek vzlietol do vesmíru na lodi Vostok-1 a po lete úspešne pristál.