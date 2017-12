NASA: Nie, Deviata planéta nemení dráhu vesmírnej sondy Cassini

Americký úrad oponuje hypotéze, ktorá chce z anomálii v obežnej dráhe sondy určiť polohu možnej Deviatej planéty.

10. apr 2016 o 15:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vesmírna sonda Casini zaznamenala pri svojej misii okolo Saturna zvláštne anomálie.

Drobné výkyvy v jej dráhe nedokázali vysvetliť známe planéty a ďalšie telesá slnečnej sústavy, no keď sa do modelov pridala domnelá Deviata planéta, ktorá sa možno nachádza v ďalekých končinách našej slnečnej sústavy, simulácie sa začali zhodovať s pozorovaným pohybom sondy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hrôza, všetci zomriete! Prečo neveriť bulváru, keď píše o deviatej planéte

NASA reaguje

Toľko hovorila pred pár dňami správa, ktorá spomínala možnú súvislosť medzi kozmickým zariadením a hľadaním ďalekého hmotného objektu.

Na tieto hypotézy tímu Agnés Fiengovej z francúzskeho observatória Côte d’Azur zverejnenej v magazíne Astronomy & Astrophysics a v popularizačnom magazíne Scientific American však teraz zareagoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Tvrdí, že sonda Cassini nezaznamenala žiadne nevysvetlené odchýlky na obežnej dráhe okolo planéty Saturn a nič zvláštne nepozorovali ani operátori vesmírnej misie.

„Neobjavená planéta za obežnou dráhou Naptúna, desaťkrát hmotnejšia ako Zem by ovplyvnila orbitu Saturna, no nie Cassini," tvrdí vo vyhlásení NASA planetárny vedec William Folkner z Laboratórií prúdového pohonu (JPL). Vyvinul model, ktorý NASA používa na presnú navigáciu zariadení v kozme.

„Mohla by síce zanechať stopu v meraniach Cassini krúžiacej okolo Saturna, ak by tá planéta bola dostatočne blízko k Slnku. No v meraniach z rokov 2004 až 2016 nevidíme žiadne nevysvetlené stopy nad bežným šumom."

Sonda už nepomôže

Fiengovej model tiež naznačoval, kde by sa podľa anomálii v dráhe sondy mohla hypotetická Deviata planéta nachádzať.

Dáta z Cassini totiž podľa simulácií niektoré oblasti oblohy vylúčili - a zároveň naznačili najpravdepodobnejší región výskytu, ktorý sa nachádza smerom k súhvezdiu Veľryba a je vzdialený asi 600 astronomických jednotiek.

Fiengová tiež navrhla, ako by dáta zo sondy slúžiacej až do roku 2020 mohli vylúčiť ďalšie regióny slnečnej sústavy.

S tým NASA naozaj súhlasí, inžinieri však pripomínajú, že misia Casssini skončí už na budúci rok. Sonda totiž nemá dostatok paliva a preto ju operátori nasmerujú priamo do atmosféry Saturna.