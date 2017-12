Hackeri vystrašili ľudí znalosťou ich skutočnej adresy

Falošná dlžoba pobádala ľudí spustiť inštaláciu ransomwaru.

7. apr 2016 o 11:06 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Bola to obyčajná séria podvodných e-mailov, ktorá spustila v krajine chaos. Briti si vo svojich e-mailových schránkach našli upomienky, pri ktorých figurovali ich skutočné poštové adresy. Odkaz správy smeroval ľudí na škodlivý kód.

Je ťažké odhadnúť, že by mohlo ísť o bezpečnostnú hrozbu. Podvodné e-maily sú zvyčajne písané lámanou rečou, obsahujú chyby, odkláňajú sa od zvyčajného dizajnu používaného firmami a nikdy neobsahujú oslovenia a osobné informácie.

V tomto prípade však bolo všetko inak. Firma Millerain Co LTD, ktorá bola vo falošných správach podpísaná pod upomienkami, zaznamenala početné telefonáty znepokojených používateľov. Až na linke sa dozvedeli, že šlo o podvodné e-maily a žiadnu dlžobu u firmy nemajú.

Hackeri preto podľa BBC museli pracovať s informáciami, ktoré unikli z dosiaľ neznámej databázy. Podozrenie padá na niektorého z internetových predajcov. S narastajúcim počtom únikov dát sa preto môže stať, že podobné situácie sa budú opakovať čoraz častejšie.

Je to nový prvok, ktorý dokáže oklamať aj skúseného používateľa. Ak niekto vie vaše meno, adresu či iné osobné údaje, už to nie je iba masový e-mail so škodlivým kódom, ktorý sa vás snaží nachytať pri nepozornosti. Čítate v ňom dáta, ktoré vidíte v skutočnej pošte.

Znepokojení používatelia preto môžu zažiť stres dvakrát. Po prvýkrát ich nahnevá dlžoba, o ktorej nič netušia, po niekoľkých dňoch zasa ransomware, ktorý od nich žiada výpalné za zašifrované dáta.