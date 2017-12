Taxikárov nahradia roboty. Singapur nasadzuje robotaxíky

Autá bez vodičov budú pod kontrolou múdreho dispečingu. Cieľom je previezť čo najviac ľudí a uvoľniť cesty.

7. apr 2016 o 9:18 Dominik Holič

SINGAPUR, BRATISLAVA. Má to byť veľká zmena vo verejnej doprave. Ťuknete do mobilu alebo kliknete na tlačidlo niektorého zo stanovíšť a v priebehu minút k vám príde auto, ktoré vás odvezie do cieľa.

Nič by na tom nebolo nezvyčajné, ak by za volantom taxíka ktosi sedel. Singapur v tomto roku nasadí do prevádzky robo-taxíky, ktoré bude prevádzkovať spoločnosť nuTonomy.

Za úspešným vývojárskym tímom stoja akademici z Massachusettskej technickej univerzity.

Automobily majú podľa magazínu Business Insider za sebou úspešné testy v živej prevádzke a čakajú na spustenie služby verejnosti.

Samospráva očakáva, že sa vďaka nim podarí odbremeniť zahustené cesty v meste a vniesť do hromadnej dopravy nové nevšedné prvky.

Pasažieri budú môcť vozidlá na svojich trasách zdieľať. Automatizovaný dispečing vypočíta vždy takú trasu, ktorá je najkratšia, najrýchlejšia a zároveň dokáže obslúžiť čo najviac cestujúcich. Tí elektronicky zaplatia za prepravu a taxík bude plynule prechádzať z jedného miesta na druhé, bez prestojov a zastavení.

V najbližších rokoch by firma chcela dostať na cesty tisícky podobných vozidiel a zozbierať skúsenosti, ktoré by pomohli nasadeniu technológie v ďalších krajinách.