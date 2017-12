Nový materiál môže priniesť nerozbitné displeje

Namiesto hliníka a plastov sa môžu mobily a tablety vyrábať z kovového skla.

6. apr 2016 o 14:16 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Pustíte mobil na zem a namiesto toho, aby sa rozbil, po náraze poskočí a nič sa mu nestane. Vedci vyvinuli nový materiál, ktorý by raz mohol otvoriť éru nerozbitných displejov.

Materiál SAM2X5-630 zdieľa vlastnosti ocele a skla. Je takmer 600-násobne húževnatejší ako oceľ, jeho vnútorná amorfná štruktúra však pripomína sklo. Je čiastočne priehľadný a jeho výroba nie je nákladná.

Vedci z University of Southern California si myslia, že by mohol zaujať výrobcov mobilov a tabletov, ktorí hľadajú nové materiály. Tam, kde dnes praskajú plasty a deformuje sa hliník či dural, by mohol prísť materiál, ktorý znesie i nešetrné zaobchádzanie.

Výroba sa drží tradičných postupov práškovej metalurgie, pri ktorej sa kovový prach lisuje pod vysokým tlakom a následne zapeká v peci. V tomto prípade špecifický teplotný postup zaistí, aby namiesto masívneho kovu vzniklo kovové sklo. Postup umožňuje jednoduché a presné tvarovanie súčastí a použiť sa môžu aj existujúce výrobné linky.

Podľa denníka Daily Mail nový materiál zatiaľ nie je natoľko priehľadný, aby sa z neho dali vyrábať okenné výplne, či substráty pre výrobu displejov. Nie je však vylúčené, že do budúcna by sa to mohlo zmeniť.

Displeje, ktoré sa nikdy nerozbijú, by boli fajn. Práve mechanické poškodenie je najčastejším dôvodom ich zlyhania.