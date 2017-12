Google si nechal patentovať lietajúce lekárničky

Ak sa stane niečo nečakané, drony prinesú rýchlu zdravotnú službu.

6. apr 2016 o 10:51 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak ide o život, záleží na každej sekunde. Google preto uvažuje o lietajúcich lekárničkách, ktoré by dokázali bojovať o život skôr, ako sa na miesto dostane rýchla zdravotná služba alebo záchranársky tím.

Podľa magazínu Tech Insider tomu naznačuje patent, ktorý si firma nechala zaregistrovať. Počíta v ňom s dronmi a lietajúcimi strojmi, ktoré dokážu na miesto núdze samostatne doručiť vopred pripravený balíček s potrebnou sadou pre odvrátenie nebezpečenstva.

Môže to byť Epipen pre odvrátenie alergického šoku, môže to byť sada na zastavenie prudkého krvácania alebo technika potrebná pre obnovu činnosti srdca pri zástave. Prednosťou tohto prístupu je, že v ceste nestojí žiadna zápcha, vzdialený most prechádzajúci cez rieku či chýbajúca prepravná možnosť pri menej dostupných miestach.

Drony by mohli vyzdvihovať a prenášať na miesto hotové škatuľky záchran s podrobnými inštrukciami a popri tom automaticky volať záchranárov, aby prevzali patronát nad nečakanou situáciou. Ušetrilo by to čakanie na linke a prepájanie hovorov z núdzového čísla.