V Pražskej zoo sa narodilo sloníča

Viac ako stokilový samček je prvé mláďa, ktoré bolo počaté v pražskom Údolí slonov.

5. apr 2016 o 13:46 TASR

PRAHA. V pražskej zoologickej záhrade sa dnes skoro ráno narodilo sloníča. Je to prvé slonie mláďa, ktoré tam bolo vo viac ako osemdesiatročnej histórii chovu slonov v Zoo Praha aj počaté. Uviedla to na svojej internetovej stránke spravodajská televízia ČT24 s odvolaním sa na twitterový a facebookový účet riaditeľa pražskej zoo Miroslava Bobeka.

"Na svet prišlo dnes krátko po tretej ráno, je to samček a váži 104 kilogramov. Ešte nie je vyhraté a nechcem to zakríknuť, ale sú to pre mňa asi vôbec najsilnejšie okamihy, ktoré som tu v zoo zažil," napísal Bobek.

Matkou sloníčaťa je slonica Janita, ktorú chovatelia do pražskej zoologickej záhrady priviezli v roku 2012 zo Srí Lanky. Sloníča sa narodilo v komplexe Údolie slonov, ktoré záhrada otvárala v roku 2012.

"Nič z toho by som nemohol napísať, keby nám zriaďovateľ, teda hlavné mesto Praha, neumožnilo vybudovať Údolie slonov, keby nám českí diplomati na čele s Miloslavom Staškom nepomohli získať srílanskú slonicu a predovšetkým keby náš tím slonárov pod vedením Pavla Brandla a Jiřího Javůrka nedokázal zvoliť a naplniť správne postupy práce so slonmi. Vďaka všetkým!", dodal podľa ČT24 riaditeľ zoo.