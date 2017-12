Dron pri prechádzkach rozoznáva tváre ľudí a fotí selfies

Žiadne diaľkové ovládanie, len ukázať svoju tvár a tešiť sa z fotiek z vtáčej perspektívy.

4. apr 2016 o 11:31 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nainštalujete si mobilnú aplikáciu, usmejete sa do kamery a od tejto chvíle sa začne váš archív plniť fotografiami, ktoré vás zachytávajú pri zábave, prechádzkach prírodou či pri práci.

Roam-e je dron firmy IoT Group, ktorý nepotrebuje pilota na to, aby sa vzniesol do vzduchu a krúžil okolo vás. Namiesto toho využíva technológiu rozpoznávania tvárí, aby sa držal vo vašej blízkosti. Do vzdialenosti 25 metrov rozoznáva tváre, aby zachytil snímky, na ktorých sa chcete vidieť z nezvyčajnej perspektívy.

Dron pripomína pollitrovú fľašu s dvojitou vrtuľou, ktorá má v spodnej časti zabudovaný 5-megapixelový fotoaparát s mechanizmom pre jeho natáčanie. S päťsto gramovou váhou sa udrží vo vzduchu na jedno nabitie 20 minút, softvér i technológie si nesie na palube.

Roam-e slúži na fotografovanie selfies z rôznych vzdialeností a perspektívy, popri tom však dokáže aj sledovať pohyb človeka. Zameria sa na neho cez svoju optiku a následne drží krok, aby bol pripravený na snímanie.

Podobné projekty v poslednom roku predstavilo podľa magazínu Gizmag viacero výrobcov a zdá sa, že dopyt sa pomaly rozvíja. V tomto prípade sa treba pripraviť na cenu približne 250 dolárov.