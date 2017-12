Horela kaviareň aj nová verzia reality. Čo sme nachystali na prvý apríl

Deň bláznov sa na SME.sk už roky spája s niektorými špeciálnymi textami. Tento rok sme si nachystali tieto.

2. apr 2016 o 9:31 Tomáš Prokopčák

Vyhorela bratislavská kaviareň

Čo by sa asi stalo, keby požiar vypukol v jednej z moderných mestských kaviarní? A čo by s tým mal piatoček? Prečítajte si priebeh jednej takejto udalosti.

Opravili realitu, dostala drobné vylepšenia

Poznáte to, chlieb vždy dopadne natretou stranou nadol, koriander chutí ako mydlo a ani ten rok sa nevie poriadne zmestiť do celých dní. Spísali sme drobné opravy, ktoré by si náš svet zaslúžil – ešte predtým, než vesmír dostane poriadnu záplatu.

Putin u vás v obývačke

Fanúšikova všeslovanskej vzájomnosti dostali darček. Ak splnia všetky proruské kritéria a budú mať trochu šťastia, priamo v ich domácnosti sa môže objaviť hologram Vladimira Putina.

Vysvetlenie volieb

Niekedy nepotrebujete veľa slov, stačí to ukázať názorne.

XY dôvodov, prečo

Zrejme poznáte všetky tie texty, ktoré vám X alebo Y dôvodmi vysvetľujú, prečo sa niečo stalo, prípadne ukazujú nejaký zoznam naj naj hocičoho. Áno, platí to aj na SME.sk, v tomto prípade sme si preto vystrelili sami zo seba.

Video, ktoré pozerajte pozorne

Odporúčame sledovať pozorne.