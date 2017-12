Krátky kód takmer pokazil internet (týždeň vo vede)

Vo vedeckom prehľade týždňa tiež zistíte, ako sa laserom brániť proti intergalaktickým votrelcom.

2. apr 2016 o 0:00 Dominik Holič

1. Abeceda ožíva

Ak máte radi písmenká a zaujímavý dizajn, odporúčame najbližší mesiac sledovať instagramový účet projektu 36 Days of Type. Španielski dizajnéri Nina Sans a Rafa Goicoeacha odštartovali tretí ročník 29. marca. Od tohto dátumu pripadá na každý deň jedno písmeno abecedy a desať číslic. Spracovanie už nechávajú na ľudí, čo sa chcú s písmenkami pohrať a najlepšie zverejňujú práve na Instagrame. Zapojiť sa viete pod #36daysoftype.

2. Dôkazy deviatej planéty

Deviata planéta bola pôvodne Pluto, no neskôr o svoje postavenie prišla. V januári však vedci zverejnili zistenia, ktoré naznačujú existenciu hmotného objektu ďaleko za trpasličou planétou. Obiehať Zem by mal každý desať až 20-tisíc rokov. Nepozorovali ju však priamo. Teraz však zverejnili nové dôkazy, ktoré túto teóriu potvrdzujú.

Čítajte viac na New Scientist.

3. Mimozemská schovávačka

Niektorí astronómovia by radi vysielali do vesmíru rôzne signály. Ak totiž existuje mimozemský život, mohol by ich zachytiť a dozvedieť sa o nás. Časť verejnosti sa však obáva, že adresáti kozmických správ by nemuseli mať so Zemou najlepšie úmysly. Pred neželanými intergalaktickými votrelcami by nás mohol ochrániť laser.

Čítajte viac na Space.com.

4. Pokazený internet

Ak by sa internet pokazil na celom svete, príčinu by sme asi hľadali v rozsiahlom kyberútoku. O katastrofických následkoch - napríklad nemožnosti napísať o tom status na Facebooku - už ani nehovoríme. Minulý týždeň sa naozaj medzi vývojármi šírila panika. Spôsobil ju Azer Koçulu, ktorý z voľne dostupnej databázy softvérov vymazal jedenásť riadkov svojho kódu.

Čítajte viac na Quartz.