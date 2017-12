Chcete vedieť, čo je za oceánom? Zabudnite na svetové strany

Projekt Beyond the Sea ukazuje skreslenia vnímania pri dvojrozmerných mapách.

2. apr 2016 o 10:20 Dominik Holič

BRATISLAVA. Sedíte na pláži v Porte a váš pohľad sa utápa vo vodách Atlantického oceánu. Miestni vás presviedčajú, že ak by ste začali plávať rovno na západ, dorazili by ste do New Yorku.

Neveríte im, pretože v Portugalsku v zime veľmi nemrzne a vo filmoch ste už videli nejednu zasneženú newyorskú zimu. No keď dorazíte domov, Google Maps a pravítko im dajú za pravdu.

Ak však do úvah zapojíte aj celkom základnú vec – zakrivenie zemegule – zistíte, že ste sa v skutočnosti pozerali niekam do Karibiku.

Rozplývajú sa aj predstavy o tom, že si s niekým v New Yorku navzájom na diaľku kývate. Daná osoba pravdepodobne zdraví niekoho v Južnej Amerike alebo pokojne aj v Austrálii.

Zabudnúť na východ - západ

Mapy kartografa Andyho Woodruffa ukazujú, čo je skutočne na druhej strane oceánov pre človeka, ktorý sa z pobrežia pozerá priamo pred seba.

Pri projekte Beyond the Sea sa inšpiroval grafikami krajín, ktoré sú na rovnakých zemepisných šírkach.

Mapa je však dvojrozmerné zobrazenie trojrozmerného priestoru a niektoré vlastnosti skresľuje. Pobrežia sú zasa členité a Zem guľatá. Ak teda chceme vedieť, čo je na druhej strane oceánu, musíme prestať myslieť na priamke východ – západ.

Najkratšiu vzdialenosť na guľatej ploche zobrazuje takzvaná ortodróma. Na dvojrozmernej mape sa táto vzdialenosť javí ako oblúk. Aj preto lety na trase New York – Paríž nejdú cez oceán pozdĺž zemepisných šírok, ale najskôr prejdú nad východnou časťou Kanady.

Ortodróma New York - Paríž. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Veľké kruhy

Woodruff najskôr na základe dát z Natural Earth zistil, kam smerujú jednotlivé časti pobreží.

Tým smerom potom z daného bodu začal kresliť takzvaný veľký kruh – pojem, ktorým kartografovia označujú kružnicu, ktorá sa tiahne po povrchu gule, pričom sa začína a končí v jednom bode.

V tomto prípade však kruh ukončil v bode, pri ktorom narazil na pevninu. Výsledok potom preniesol na tradičnú dvojrozmernú mapu. Použil pri tom takzvanú Robinsonovu projekciu, ktorá podľa magazínu Wired zachováva geografické merania pri rovníku a skresľuje ich pri póloch.

Výrazné body na mapách označujú, kde sa jednotlivé veľké kruhy začínajú, nie kde sa končia.