Hackeri môžu byť aj dobrí. Toto je pätnásť najznámejších

Hackeri nie sú len ľudia, ktorí chcú škodiť. Majú etické princípy a za ich služby ich postihnuté firmy bohato odmeňujú.

2. apr 2016 o 10:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Keď sa povie hacker, väčšina z nás si predstaví tajomnú osobu sediacu pred niekoľkými monitormi, na ktorých behajú rôzne písmenka a čísla.

Vo svojej mikine s kapucňou zúrivo búcha do klávesnice a snaží sa objaviť chybu, ktorá by mu pomohla nabúrať sa do vládneho systému a získať tajné informácie.

Nie všetci hackeri však konajú len pre vlastný zisk a poškodenie druhých. Väčšina z nich bojuje na „strane dobra“ a chyby odhalia buď náhodne, alebo v rámci vypísanej odmeny.

Volajú sa etickí hackeri alebo tiež white-hat hackeri (hackeri v bielych klobúkoch). Spoločnosť Nimbus vytvorila infografiku so zoznamom pätnástich najznámejších spolu s odmenami, ktoré získali a s mapkou odkiaľ pochádzajú.

Celú si ju môžete pozrieť na tomto odkaze.

Spoločnosti etických hackerov za odhalené chyby často odmenia vysokými sumami. (zdroj: Nimbus)

Krvácajúce srdce

Heartbleed (doslova krvácajúce srdce) je chyba bezpečnostného protokolu OpenSSL, ktorá mohla odhaliť heslá, čísla účtov či osobné údaje miliónov ľudí. V roku 2014 ju objavil analytik Googlu Neel Metha, no v systéme OpenSSL existovala viac ako dva roky predtým.