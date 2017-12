Päť spôsobov, ako si bezpečne zálohovať dáta (tipy a triky)

Posledný marcový deň je dňom zálohovania. Pozrite si naše tipy, aby ste neprišli o svoje cenné súbory.

31. mar 2016

Nemusíte byť vysokopostaveným zamestnancom vo veľkej firme, aby ste sa nemuseli starať o zálohovanie dát.

Aj spomienky bežného človeka majú svoju hodnotu a pri pokazenom disku vám môže zostať len plač nad stratenými rodinnými fotografiami.

1. Cloud: Dropbox

Nebojte sa zveriť svoje dáta internetu. Nemyslíme tým ale, aby ste si všetky fotografie nahrali na Facebook a sprístupnili ich každému.

Cloud je čarovné slovo, ktoré vám umožní veľmi jednoducho zálohovať a pristupovať k súborom z prakticky akéhokoľvek zariadenia na celom svete, vyžaduje sa jedine prístup na internet. Dropbox sme vybrali kvôli jeho univerzálnosti, keďže má skvelé aplikácie na všetky rozšírené typy zariadení a spoľahlivo spolupracuje aj medzi rôznymi systémami. Je teda jedno, že váš pracovný notebook má Windows, smartfón máte s Androidom a ako tablet ste práve dostali nový iPad.

Dropbox si po nainštalovaní v počítači vytvorí vlastný adresár, do ktorého si následne môžete ukladať všetky súbory. Po ich umiestnení alebo akejkoľvek zmene sa okamžite aktualizujú aj v cloude, pričom pri dokumentoch služba ukladá až niekoľko verzií daného súboru.

Ak sa teda počas práce pomýlite a chybu si všimnete až po niekoľkých dňoch, tak je stále možnosť návratu. Dropbox ponúka zadarmo kapacitu pre dva gigabajty dát, viac môžete získať napríklad kúpou nového smartfónu alebo odporučením služby priateľom. Pre väčšie objemy dát budete platiť desať eur mesačne, tu je maximálne kapacita obmedzená na jeden terabajt.

+ bezpečnosť, podpora rôznych zariadení

- cena

Cena: 2 GB zadarmo, 1 TB za 9,99 eur mesačne

2. Profesionálny externý disk: WD My Book Pro

S kapacitou až 16 terabajtov, rýchlym pripojením Thunderbolt 2 a podporu pre automatické zálohovanie je WD My Book Pro riešením pre profesionálov, ktorí pracujú s veľkým objemom dát. V ich prípade totiž klasické pevné disky a cloud nepripadajú do úvahy, keďže by častým prenosom niekoľkých gigabajtov dát strácali veľa času.

WD My Book Pro môžete s počítačom alebo notebookom prepojiť cez rozhranie USB 3.0 alebo Thunderbolt 2, takže jediným limitom je v tomto prípade rýchlosť samotných diskov. Tie sú v zariadení dva, pričom ich môžete v prípade potreby vymeniť za nové.

Je len na vás, či si vyberiete vyššie zabezpečenie (a polovičnú kapacitu) v podobe zrkadlenia dát na obidvoch diskoch, alebo vysoký výkon pri zapojení RAID 0. V druhom prípade je rýchlosť zápisu a čítania vyššia ako 400 megabajtov za sekundu, takže so zálohovanými dátami môžete pokojne pracovať aj v reálnom čase bez obmedzení. K WD My Book Pro si môžete pripojiť ďalšie dve USB 3.0 zariadenia, prípadne až dve Thunderbolt 4K obrazovky.

Podporovaná je aj funkcia Time Machine na automatické zálohovanie počítačov a notebookov od Apple.

+ výkon, funkcie, bezpečnosť

- vysoká cena

Cena: 699 eur za 8 TB verziu

3. Domáce NAS zariadenie: Synology DS216play

Nebojte sa investovať do NAS zariadenia. Dnešné modely zvládne nastaviť a obsluhovať aj priemerne zdatný používateľ počítačov, pričom výhody sú pri dobre zvolenom modeli veľmi zaujímavé.

Klasické zálohovanie je totiž len jednou z množstva funkcií, ktoré využijete aj v úplne bežnej domácnosti. Výrobca totiž pripravil veľmi jednoduchý a zároveň silný nástroj na archiváciu a následné prezeranie fotografií. Každý člen domácnosti, alebo menšej firmy, môže mať vyčlenený svoj dátový priestor a k súborom sa dá dostať aj mimo domova, nevyžaduje sa dokonca ani pevná IP adresa.

Z pohľadu domácnosti je najzaujímavejšou funkciou multimediálne centrum, ktoré dokáže pracovať aj s filmami v 4K rozlíšení a vďaka výkonnému čipu ich v reálnom čase upraví aj na prezeranie na bežnej televízii alebo na tablete.

Aj tu sa pripravte na vyššiu cenu, keďže len samotné NAS zariadenie stojí približne 270 eur. Dokúpiť si k nemu musíte minimálne jeden disk, pre zvýšenie bezpečnosti musia byť disky dva. Najlacnejšie NAS zariadenie kúpite aj za menej ako 90 eur, neočakávajte pri ňom ale vysoký výkon, zrkadlenie dát či spracovanie multimédií v reálnom čase.

+ obrovské množstvo funkcií, podpora pre 4K filmy, skvelý softvér

- cena

Cena: 269 eur bez diskov

4. Bezpečný USB kľúč: Kingston DataTraveler 2000

Pôsobí ako klasický USB kľúč určený na prenos dát, výrobca ho však vybavil množstvom bezpečnostných funkcií, vložil do pevného obalu a pridal ochranu typu IP57.

Nemusíte sa teda báť prachu a ani krátkodobého ponorenia do vody. Najdôležitejšia je ochrana údajov, kvôli ktorej si výrobca za zariadenie pýta pomerne dosť peňazí – konkrétne 119 eur za 16 gigabajtovú a 149 eur za 32 gigabajtovú verziu. Ochrana dát je dvojstupňová. Základom je hardvérové šifrovanie priamo v zariadení, takže do počítača nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Druhý stupeň ochrany predstavuje číselný PIN kód, ktorý pred použitím zadávate na tlačidlovej klávesnici. O úspešnom odomknutí vás informuje malá svetelná LED dióda. Ak sa ku kľúču dostane nepovolaná osoba tak má na uhádnutie kombinácie len desať pokusov.

Na zariadení môžeme kritizovať jedine pomalšie rýchlosti pri zápise dát (20 MB/s pre 16 gigabajtovú verziu). Keďže sa tento typ zariadení nezvykne využívať na časté kopírovanie veľkých objemov dát, nemusí byť kritizovaná vlastnosť veľmi dôležitá.

+ hardvérové šifrovanie, ochrana kódom

- pomalý zápis

Cena: od 119 eur

5. Klasický externý disk: Seagate BackUp Plus Slim

Najlacnejšiu možnosť zálohovania dát predstavuje klasický externý disk. V 2,5-palcovej verzii ho môžete nosiť neustále so sebou aj na služobné cesty, keďže si vystačí s napájaním z USB portu na notebooku. Tým ale jeho výhody v porovnaní s drahšími produktami končia, keďže neposkytuje žiadne pokročilé funkcie pre bezpečné zálohovanie údajov.

Na druhú stranu, pre bežnú zálohu väčšieho množstva dát je optimálnym riešením. Výrobca ho predáva v rôznych kapacitách od 500 megabajtov až po 4 terabajty, navyše, cena nie je vôbec vysoká.

Zálohovať svoje súboru budete musieť buď ručne, alebo si pomôžete firemnou aplikáciou. Tá podporuje aj zálohovanie z mobilných zariadení a dokonca aj sociálnych sietí. Keďže je vo vnútri len jeden disk, nie sú dáta zrkadlené a pri poruche sa musíte spoľahnúť na špecializované aplikácie, prípadne počas prvých dvoch rokov od kúpy vám zadarmo pomôže aj priamo výrobca.

Podobných externých diskov je v ponuke viacero, pri výbere sa preto vždy rozhodujte na základe kvality konštrukcie, obslužného softvéru a doplnkových funkcií.

+ cena, dizajn, služba obnovenia dát

- slabá ochrana dát

Cena: 114 eur za 2 TB verziu

Tipy k zálohovaniu - Zálohujte pravidelne, minimálne raz do týždňa. Pri práci s dôležitými súbormi je vhodná automatická záloha prebiehajúca aj niekoľko krát denne.Nešetrite. - Tie najlacnejšie disky a online služby si určite preverte, nízka cena sa totiž môže prejaviť na ich horšej kvalite, podpore, alebo bezpečnosti. - Aktualizovaný antivírový softvér je podmienkou. Ani ten najlepší disk totiž nemusí odolať aplikáciám, ktoré šifrujú súbory a následne od ich vlastníka požadujú výkupné za ich odblokovanie. - Disky a USB kľúče so zálohami si odkladajte na bezpečné miesta. Pohodené v prašnom prostredí alebo na priamom slnku strácajú na životnosti. - Pri zálohe v cloude si zvoľte silné heslo, ktoré nepoužívate v žiadnej inej službe.

