Zbláznená kalkulačka ukazuje, prečo nemôžeme deliť nulou

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako funguje delenie?

31. mar 2016 o 14:13 Dominik Holič

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Ak ste neboli veľkým fanúšikom matematiky, asi si už nepamätáte väčšinu komplikovaných pravidiel a operácií, ktoré ste sa v škole naučili. Možno si však spomeniete, že nulou sa nedelí.

Delenie je svojím spôsobom iba viacnásobné odčítavanie. Vezmime si príklad 42:6. Výsledok vieme aj z hlavy, ale ak by sme ho zadali do kalkulačky, dialo by sa toto: od čísla 42 by sa postupne odpočítavalo číslo 6, až kým by výsledok nebol nula. Úkon by sa musel zopakovať sedemkrát, a preto 42:6=7.

Ak teda chceme deliť nulou (42:0), kalkulačka by sa donekonečna snažila odpočítať nulu od čísla 42. Digitálna kalkulačka by pri takomto úkone rovno ukázala chybu.

Mechanická kalkulačka sa však pri pokuse urobiť nekonečno príkazov (jeden za druhým) celkom zapotí.