Pasy by sme mohli mať nahraté v mobiloch

Elektronická letenka, elektronický pas – to všetko je cesta k rýchlejšiemu cestovaniu.

31. mar 2016 o 10:55 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Do mobilov si našli cestu elektronické letenky, ale aj platobné karty bánk. Britská firma De La Rue pracuje na technológii, ktorá by na rovnakú cestu vyslala aj cestovné pasy.

Ľudia platia za tovary mobilmi a nečelia vážnym rizikám, že by prišli o svoje peniaze a súkromie. Podobné by to mohlo byť aj s cestovnými pasmi. Ak technológie ochránia zverené dáta a zabránia ich duplikovaniu a kopírovaniu, pasy by sa mohli dostať do mobilov.

TIP: Pozrite si najlepšie smartfóny roku 2015, ocenené na základe odborných recenzií.

Firma sa podľa magazínu BetaNews nespolieha na súčasné šifrovacie čipy a biometrické snímače odtlačkov, ktoré sú štandardnou výbavou smartfónov. Chce navrhnúť čip, ktorý by bezpečnostné bremeno prevzal na svoje plecia.

Ak by sa podarilo vyvinúť čipový štandard, ktorý má rovnakú mieru bezpečnosti, ako tie ktoré sa používajú v dokladoch, do mobilov by sa mohli dostať aj ostatné identifikačné kartičky. Dôležité však je, aby sa zabránilo extrahovaniu a kopírovaniu chránených dát.

Firma je na začiatku svojho vývoja, ktorý sa má stať súčasťou bezpapierovej legislatívy. Podobnou cestou sa poberajú viaceré tlačiarne cenín, ktoré cítia že objem zákaziek sa im postupne scvrkáva. Svet sa mení a technológie preberajú štafetu, ktorú ešte pred nedávnom zastával výhradne papier.