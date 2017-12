Komunikácia hologramom sa blíži. Microsoft predstavil Holoport

Virtuálny 3D teleport má slúžiť aj na posielanie správ v reálnom čase.

29. mar 2016 o 18:02 Renáta Zelná

Ste od vašej rodiny a priateľov vzdialení tisícky kilometrov, no aj tak s nimi práve sedíte v jednej obývačke a rozprávate sa s nimi tvárou v tvár. Nie je to sci-fi a ani nie až tak vzdialená budúcnosť.

Zažiť to budete môcť vďaka Microsoftu, ktorý predstavil svoj nový projekt – Holoport. Funguje skoro ako teleport - no na miesto určenia sa neprenesiete naozaj vy, ale váš hologram. Stačiť vám k tomu bude náhlavná súprava HoloLens, ktorá by sa mala začať predávať pre vývojárov koncom marca, informuje portál Engadget.

Zatiaľ ide iba o prototyp od výskumnej skupiny I3D z Microsoft. Podarilo sa im vytvoriť hologram živej osoby za pomoci niekoľkých 3D kamier, ktoré zachytávajú pohyb a reč osoby. Následne tento obraz prenesú do druhej miestnosti, kde ho môže iná osoba vidieť a pracovať s ním práve vďaka HoloLens.